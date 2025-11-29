پیردهقان: قایقرانی و رویینگ ظرفیت ۱۸ مدال جهانی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، معصومه پیردهقان در نشست با هیئت قایقرانی و روئینگ همدان با تأکید بر ضرورت تقویت زیرساخت‌های ورزش‌های آبی اظهار کرد: بهره‌گیری از سدهای استان همدان می‌تواند قایقرانی و روئینگ را در دو سطح پایه و قهرمانی متحول کند.

وی افزود: استفاده از این ظرفیت طبیعی، علاوه بر ایجاد بستر تمرینی استاندارد، مسیر توسعه گردشگری ورزشی را نیز در همدان فعال می‌سازد.

مسئول هماهنگی امور بانوان اداره کل ورزش و جوانان استان همدان با اشاره به شرایط کوهستانی و منابع آبی استان تأکید کرد: بهره‌برداری از سدها امکان جذب گردشگر، افزایش مشارکت بانوان و شناسایی استعدادهای جدید را فراهم می‌کند و می‌تواند جایگاه همدان را در رقابت‌های ملی تقویت کند.

پیردهقان عنوان کرد: قایقرانی و رویینگ از پرمدال‌ترین رشته‌های جهان محسوب می‌شوند و مجموعاً قابلیت دستیابی به ۱۸ مدال در میادین بین‌المللی و المپیک را دارند.