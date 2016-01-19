به گزارش خبرنگار مهر، تازه ترین کنسرت موسیقی مانی رهنما خواننده موسیقی پاپ کشورمان در حالی دوشنبه شب ۲۸ دی ماه به میزبانی تالار وحدت برگزار شد که این خواننده صاحب سبک موسیقی در فضایی کاملا نامتعارف نسبت به اجراهای قبلی خود تلاش کرد تا بیشتر از هر چیز اسپانسرهای این اجرا را راضی از تالار خارج کند.

مانی رهنما در ابتدای این کنسرت که با عنوان «کنسرت مانی رهنما، یادمان بابک بیات به روایتی نو» روی صحنه رفت، پس از اجرای یک قطعه بی کلام که با پنج نوازنده دیجیریدو و سازهای کوبه ای همراه بود، بدون عذرخواهی بابت تاخیر یک ساعت و ۴۵ دقیقه‌ای قطعات «فکر من باش که هنوز یاد تو ام» و «پرنده» را برای مخاطبان اجرا کرد.

وی بعد از اجرای این دو قطعه در اولین گام برای معرفی یکی از حمایت کننده های کنسرت که مربوط به یک شرکت بیمه می شد، توضیح داد: در کشور ما پیرامون بیمه هنرمندان کارهایی شده اما لازم است که این کارها شکل پر رنگ تری به خود بگیرد و شرکت های بیمه نیز به کمک این فضا بیایند.

رهنما ادامه داد: بد نیست در اینجا یادی کنم از هنرمندانی چون حمید حامی و نیما مسیحا که جایشان در این صحنه بسیار خالی است و من امیدوارم بار دیگر شاهد حضور مستمر و پر رنگ این افراد در صحنه های اجرای زنده باشیم.

قطعه های «شب سرد» از سریال «پروانه»، «آرتیست» و یک قطعه بی کلام در سبک جَز آثار دیگری بودند که در این بخش از کنسرت برای مخاطبان اجرا شد. تشکرهای بی موقع و طولانی مانی رهنما در این بخش از کنسرت که عمدتا از حامیان و اسپانسرهای کنسرت صورت گرفت باعث طولانی شدن و ایجاد ریتمی کند در برنامه شد که ناراحتی برخی از تماشاگران را به همراه داشت.

رهنما در توضیح قطعه «آرتیست» گفت: این قطعه برای اولین بار است که در یک اجرای زنده به مخاطبان ارائه می شود و روایتگر مرارت های هنرمندی است که سختی های زیادی را تحمل می کند و البته که تمامی فریاد او نیست بلکه فقط گوشه ای از مرارت های اوست که من به سهم خودم آنها را می خوانم.

بخش دیگری از کنسرت که در قالبی بسیار عادی کارگردانی شده بود به یادبود زنده یاد بابک بیات آهنگساز فقید و صاحب موسیقی اختصاص داشت که در این بخش محمدرضا چراغعلی آهنگساز و نوازنده پیانو قطعاتی را با همراهی رهنما اجرا کرد.

این خواننده موسیقی پاپ کشورمان قبل از اجرای این بخش خطاب به تماشاگران بیان کرد: دکتر محمدرضا چراغعلی از هنرمندان برگزیده و صاحب نام موسیقی پاپ بعد از پیروزی انقلاب اسلامی است که امشب سورپرایزهای ویژه ای را به شما عزیزان ارائه خواهد کرد. به نظر من امشب یادمان کسی است که از خیلی ها از توانایی ها و احساس او سیراب شدند. به هرحال حالا که همسر و دختر گرامی استاد بیات در کنار ما حضور دارند می خواهم از آنها قول بگیرم که بامداد و باربد بیات ارکستری را بچینند و در زمانی که به ما قول آن را می دهند آثار پدرشان را روی صحنه اجرا کنند.

وی بعد از اجرای قطعه «باید دیوونگی هامو ببخشی» که به همسر و فرزندنش تقدیم کرد بار دیگر در زمان طولانی تر به سراغ اسپانسرهای رنگارنگ این کنسرت رفت و ضمن تقدیر از هنرمندانی که در این کنسرت حضور داشتند، از بابت مشکلات فنی که برای پخش تیزرهای تبلیغاتی کنسرت به وجود آمده عذرخواهی کرد.

قطع صدای تیزرهای تبلیغاتی شرکت های حامی کنسرت و شوخی هایی که برخی از مخاطبان با این تیزرها در حین پخش آنها انجام می دادند باعث شد این تبلیغات در شرایط ایجاد شده تبدیل به یک ضدتبلیغ شود به طوری که تماشاگران دائم در حین اجرای این تیزرها بیشتر از توجه به محتوای برنامه ها با نوازنده ها و فضای موجود شوخی می کردند. مانی رهنما هم در حین اجرای بی صدای این تیزرها در قالب شبه نریشن شرکت ها را معرفی می کرد که چنین حرکاتی با توجه به شخصیت هنری معقولی که وی در اجرای زنده آثار خود دارد کمی بعید به نظر می آمد. ضمن اینکه تعارفات طولانی مدت وی با مهمانان ویژه به شدت اجرا را که با وجود حضور نوازندگان صاحب نام موسیقی از صداگذاری بسیار نامطلوبی برخوردار بود، تحت تاثیر خود قرار داد. به طوری که یکی از تماشاگران در این بخش از کنسرت به مانی رهنما گفت: «آقای رهنما لطفا کمی بخوانید»

قطعه های «باخودم می رفتم وسط این خونه»، «تحملم کن»، «من از این زندگی مسخره چیزی نمی خوام»، «کافکا»، «مرسدس» و قطعه جدید «مزرعه» آثار دیگری بودند که در این بخش از کنسرت برای مخاطبان اجرا شد.

مانی رهنما حین اجرای قطعه مرسدس گفت: این قطعه را به روح بزرگ بابک بیات تقدیم می کنم که هنوز باور ندارم از این دنیا رفته است.

قبل از اجرای این قطعه بود یکی دیگر از تماشاگران به رهنما انتقاد کرد که چرا در کنسرت یادمان استاد بابک بیات تابلویی از این هنرمند در صحنه وجود ندارد.

رهنما در بخش های پایانی کنسرت که تا ساعت یک بامداد به طول انجامید در جملاتی کوتاه ضمن عذرخواهی از تماشاگران برای تاخیر به وجود آمده همانند روال هفته های گذشته کنسرت ها، اجرای تئاتر «خاطرات و کابوس های یک جامه دار از قتل میرزا تقی خان فراهانی» به کارگردانی علی رفیعی را باعث تاخیر یک ساعت و چهل و پنج دقیقه کنسرت دانست و گفت: متاسفانه تالار را ساعت نه شب به ما تحویل دادند به همین جهت زمانی طول کشید که ما بتوانیم فضا را زودتر آماده کنیم.

بیژن امکانیان، محمدرضا فروتن، ایرج نوذری، شبنم مقدمی، کامران تفتی، شراره رخام، بابک صحرایی، داریوش تقی پور، سهراب پاکزاد، امیرمیلاد نیکزاد، معصومه کریمی، مجید اوجی، فلورا سام، سمیرا حسینی، مهران خلیلی، فریبا طالبی و رضا تاجبخش مهمانان ویژه این کنسرت بودند.

اشکان قوامی تهیه کننده، علیرضا شمس اسکندری رهبر ارکستر، حمزه یگانه پیانو، هومن نامداری کلارینت و ساکسیفون، آرین کشیشی گیتارباس، امین طاهری درامز، درشان آنند طبلا، فواد الهی قمشه ای گیتار الکتریک، پیمان جوینده پور کیبورد، فرمهر بیگلو ویولن، رامین نورانی ویولن، دانیال جورابچی ویولن، پوریا اصانلو ویولن، کوشا صرافی گوهر ویولا، ارسلان علیزاده ویولنسل، پورنگ پورشیرازی کنترباس، عرقان قوی قلب پرکاشن، سجاد نوروزی پرکاشن، امیر علی رحمانی پرکاشن، علیرضا خسروی پرکاشن، نسترن قاضیانی هم خوان، آرزو فتحی هم خوان، امید تاج دوست هم خوان، مازیار واحدی هم خوان، مصطفی کرمی هم خوان، بردیا حبیبی هم خوان، پارسا حبیبی هم خوان، ژوبین عسگریه دیجیریدو، سعید مجازی دیجیریدو، آرش رستگارزاده دیجیریدو، آریا آروندی دیجیریدو، اوستا سوادجان دیجیریدو گروه اجرایی این کنسرت را تشکیل می دادند.