هشدار کمیته حقوق بشر سازمان ملل به ترکیه درباره نقض حقوق بشر

ه گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت دیلی، کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد به ترکیه درباره نقض گسترده حقوق بشر در این کشور به ویژه درباره تبعیض علیه کردهای این کشور در جریان عملیات ارتش ترکیه علیه گروه پ ک ک هشدار داد.

کمیته رفع تبعیض نژادی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل در این خصوص اعلام کرد: گزارش های نگران کننده ای مبنی بر تبعیض نژادی علیه جامعه کردهای ترکیه رسیده است که بنا بر این گزارش ها تبعیض در نیروی کار و نرخ بالای بیکاری زنان کرد از جمله آنها است.

همچنین در این کمیته اعلام داشته است: اتخاذ و بکار بستن سیاست های ضد تروریستی موجب تبعیضاتی علیه کردهای این کشور شده است.

در این گزارش همچنین درباره تبعیض علیه آوارگان سوری و عراق هم ابراز نگرانی شده است.