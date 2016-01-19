به گزارش خبرگزاری مهر، پیمان سنندجی با تاكيد بر اينكه روز هواي پاك سال ٩٤ هم فرا رسيد اما ميني بوس ها و اتوبوس هاي فرسوده پايتخت نوسازي نشده اند، گفت: همه ساله با فرارسيدن اين روز و حتي روزهاي مواجهه با آلودگي هوا بر سهم خودروهاي فرسوده در انتشار الايندگي ها تاكيد مي شود. اين در حاليست كه سال به سال روز هواي پاك مي گذرد بي آنكه ميني بوسي يا اتوبوسي نوسازي شود.

وی با بيان اينكه سه ارگان، اعم از سازمان حفاظت محيط زيست، شهرداري تهران و ستاد مديريت سوخت وظيفه نوسازي ميني بوس هاي فرسوده را عهده دار هستند به خبرنگارشهرنوشت گفت: متاسفانه طي سال گذشته و امسال سهم ٢٠ ميليون توماني سازمان محيط زيست و ستاد مديريت سوخت در نوسازي ميني بوس ها محقق نشده و تنها سهم شهرداري تهران اعتبار ٢٠ ميليوني نوسازي را مهيا دارد.

به گفته سنندجي در حال حاضر شهرداري تهران با توافقاتي كه با بعضي خودروسازان شده، نوسازي مینی بوس هاي فرسوده را آغاز كرده به طوري كه خودروسازان متعهد شده اند وام هاي كم بهره به مالكين ميني بوس ها پرداخت کنند.

وي تاكيد كرد: در گام نخست نوسازي، برای نوسازی ٣٠ دستگاه ميني بوس با خودروسازان وارد مذاكره شده که تا پايان سال نوسازي خواهند شد.

مديرعامل شركت واحد اتوبوسراني شهر تهران با اشاره به اينكه سال هاي متمادي روز هواي پاك فرا می رسند و خبري از نوسازي اتوبوس هاي فرسوده نيست، گفت: اكنون بيش از ٣هزار دستگاه اتوبوس فرسوده با سن فرسودگي ١١ سال در ناوگان داريم كه از سال ٨٩ تاكنون حتي يك دستگاه نوسازي نشده است.

وي با اشاره به ٢ بُعد آلودگي و ايمني، اتوبوس هاي فرسوده گفت: اتوبوس هاي ديزل هم به لحاظ ايمني و هم الودگي در شرايط بدتري قرار دارند.

سنندجي ابراز اميدواري کرد پروژه تحويل اتوبوس از سوي دولت، زودتر به سرانجام برسد و تاکید کرد: در حال حاضر شهر تهران نياز به ٩ هزار دستگاه اتوبوس دارد كه تنها ٦٥٠٠ دستگاه داريم در عين حال كه ماهي ٧٥ دستگاه اتوبوس به ناوگان فرسوده شهر اضافه مي شود.

وي گفت: به جز ١١١٣ دستگاه اتوبوسي كه شهرداري تهران از سال ٨٧ به بعد خريداري كرده، اتوبوسي از دولت تحويل نشده است.

سنندجی با اشاره به اقدامات اتوبوسراني تهران در روز هواي پاك تصريح كرد : خاموش كردن اتوبوس ها در پايانه، كنترل دودزايي اتوبوس ها و معاينه فني اتوبوس ها از جمله اقدامات است.