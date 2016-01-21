تدوین و اجرای برنامه های دینی در مساجد راهکار توسعه فرهنگی است

به گزارش پایگاه خبرگزاری مهر، حجت الاسلام ابوتراب بهرامی با حضور در افتتاحیه حسینیه هنگ مرزی پیرانشهر، گفت : مساجد و حسینیه ها، پایگاه اسلام و مسلمین هستند.

وی با تاکید بر خواندن و تدبر در قرآن افزود: خیر و صلاح مسلمانان در عمل به آیات این کتاب بزرگ است.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ناجا با اشاره به برخی آیات قرآن، تبری جستن از دشمنان اسلام ،گسترش جامعه قرآنی و پذیرش ولایت اولیاء الهی را از ارکان دین مداری برشمرد و گفت: ولایت پذیری یعنی عمل به فرامین و دستورات مقام معظم رهبری و انتظار موعود است.

وی در پایان به اهمیت ساخت مساجد و حسینیه ها به عنوان پایگاه مردمی اشاره و بیان کرد: مرحله بعد از ساخت،تلاش در جهت راه اندازی برنامه های فرهنگی ، در مساجد است،اجرای برنامه های دینی در این پایگاه های مردمی از ارکان توسعه فرهنگی است.