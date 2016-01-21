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۱ بهمن ۱۳۹۴، ۱۰:۱۵

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ناجا:

تدوین و اجرای برنامه های دینی در مساجد راهکار توسعه فرهنگی است

تدوین و اجرای برنامه های دینی در مساجد راهکار توسعه فرهنگی است

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ناجا با اشاره به اهمیت ساخت مساجد و حسینیه ها به عنوان پایگاه مردمی، گفت: اجرای برنامه های دینی در این پایگاه های مردمی از ارکان توسعه فرهنگی است.

به گزارش پایگاه خبرگزاری مهر، حجت الاسلام ابوتراب بهرامی با حضور در افتتاحیه حسینیه هنگ مرزی پیرانشهر، گفت : مساجد و حسینیه ها، پایگاه اسلام و مسلمین هستند.

وی با تاکید بر خواندن و تدبر در قرآن افزود: خیر و صلاح مسلمانان در عمل به آیات این کتاب بزرگ است.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ناجا با اشاره به برخی آیات قرآن، تبری جستن از دشمنان اسلام ،گسترش جامعه قرآنی و پذیرش ولایت اولیاء الهی را از ارکان دین مداری برشمرد و گفت: ولایت پذیری یعنی عمل به فرامین و دستورات مقام معظم رهبری و انتظار موعود است.

وی در پایان به اهمیت ساخت مساجد و حسینیه ها به عنوان پایگاه مردمی اشاره و بیان کرد: مرحله بعد از ساخت،تلاش در جهت راه اندازی برنامه های فرهنگی ، در مساجد است،اجرای برنامه های دینی در این پایگاه های مردمی از ارکان توسعه فرهنگی است.

کد مطلب 3030179

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