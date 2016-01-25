ایران رتبه چهارم رشد شتاب علمی دنیا را دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، وحید احمدی در نشست خبری اولین اجلاس اقتصاد زیستی و زیست بازار گفت: در سال ۲۰۱۵ رشد شتاب علمی ایران ۷ درصد و شتاب علمی دنیا ۰.۹ درصد بود. همچنین ایران رتبه چهارم دنیا درخصوص رشد شتاب علمی را پس از چین، هند و کره جنوبی در اختیار داشت.

وی افزود: در پایگاه آی اس آی در سال ۲۰۱۲ سهم ایران در تولید علم جهان ۱.۳۸ بود و در سال ۲۰۱۴ به ۱.۵۰ درصد افزایش یافته است.

معاون پژوهشی وزارت علوم تصریح کرد: در سال ۲۰۱۲ هیچ دانشگاه ایرانی در جمع دانشگاه های برتر دنیا قرار نداشت اما در سال ۲۰۱۵ نظام رتبه بندی لایدن، ۱۳ دانشگاه ایرانی را در جمع یک درصد برترین دانشگاه های دنیا معرفی کرد.

احمدی اظهار داشت: در فاصله زمانی سال های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴ رتبه تولید علم ایران در حوزه سلول های بنیادی ایران از رتبه ۱۷ به ۱۳، در فیزیک هسته ای از رتبه ۱۶ به ۱۴، در نانو فناوری از رتبه ۹ به ۷ و در مهندسی شیمی از رتبه ۶ به ۳ رسیده است.

وی گفت: در سال ۹۱ هیچ قراردادی میان شرکت های دانش بنیان و صنعت منعقد نشده بود اما در سال ۹۲ معادل ۳ میلیارد تومان، در سال ۹۳ معادل ۲۴ میلیارد تومان و در سال ۹۴ معادل ۴۲ میلیارد تومان قرارداد همکاری میان شرکت های دانش بنیان و بخش های مختلف صنعت کشور امضا شد.

معاون پژوهشی وزیر علوم تصریح کرد: نخستین اجلاس ملی اقتصاد زیستی و زیست بازار ایران در اواخر بهمن ماه برگزار می شود.

احمدی گفت: زیست فناوری می تواند نقش زیادی در اقتصاد داشته باشد و در سراسر دنیا سرمایه گذاری زیادی در این خصوص انجام می شود به نحوی که استفاده از محصولات زیست فناوری از ۲ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۲ به ۴.۹ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۸ افزایش یافته است.