پیروزی لستر برابر لیورپول با درخشش واردی/ برد سیتی و توقف آرسنال

به گزارش خبرگزاری مهر، هفته بیست و چهارم رقابتهای لیگ برتر انگلیس سه شنبه شب پی گرفته شد که طی آن تیم صدرنشین لستر سیتی در مهمترین دیدار میزبان لیورپول بود و در پایان دیداری جذاب حریف خود را ۲ بر صفر شکست داد.

هر دو گل تیم لستر سیتی را جیمی واردی به ثمر رساند. این بازیکن در دقیقه ۶۰ روی شوت سرضرب و دیدنی خود از فاصله ای دور دروازه لیورپول را گشود و پس از آن در دقیقه ۷۲ بود که این بازیکن در میان مدافعان حریف برای بار دوم گلزنی کرد. تیم شگفتی ساز لستر با این برد ۵۰ امتیازی شد و در صدر جدول باقی ماند.

تیم منچستر سیتی که در زمین ساندرلند به میدان رفته بود در پایان با حساب یک بر صفر میزبان خود را پشت سر گذاشت. سرخیو آگوئرو در دقیقه ۱۶ گل برتری سیتی را به ثمر رساند تا سیتی ۴۷ امتیازی شده و جایگاه خود را در رده دوم حفظ کند.

در یکی دیگر از دیدارهای مهم تیم آرسنال در ورزشگاه امارات به مصاف ساوتهمپتون رفت و هر چه زد به در بسته خورد تا بعد از شکست سنگینی که در خانه این تیم متحمل شده بود در ورزشگاه خانگی هم از پس ساوتهمپتون بر نیاید و بدون گل متوقف شود و رده سوم را نیز از دست بدهد.

تیم تاتنهام با برد ۳ بر صفر در زمین نوریچ از تساوی آرسنال نهایت بهره را برد و بعد از برابری امتیاز با این تیم در عدد ۴۵ بخاطر تفاضل گل بهتر به رده سوم صعود کرد تا جایگزین توپچی ها شود. هری کین در این دیدار دو گل به ثمر رساند و نقش مهمی را برای تاتنهام ایفا کرد.

نتایج دیدارهای سه شنبه شب هفته بیست و چهارم لیگ برتر انگلیس به شرح زیر است:

* ساندرلند صفر - منچستر سیتی یک

* نوریچ صفر - تاتنهام ۳

* وستهام یک - استون ویلا صفر

* لستر سیتی ۲ - لیورپول صفر

* آرسنال صفر - ساوتهمپتون صفر

* منچستر یونایتد ۳ - استوک سیتی صفر

* وست برومویچ صفر - سوانزی یک

* کریستال پالاس یک - بورنموث ۲