مسعود زنده‌روح کرمانی رییس هیات مدیره انجمن عکاسان ایران در گفتگو با خبرنگار مهر درباره رویکرد تازه هشتمین جشنواره تجسمی فجر گفت: جشنواره هنرهای تجسمی فجر حرکت جدیدی را شروع کرده و نگاه تازه ای را به هنرهای تجسمی دارد که مثلا از مرزبندی میان هنرها فاصله گرفته و این حرکت در اولین دوره ممکن است با آثار تکراری، کپی کاری، آثاری که هنوز پخته نیست و یا آثار خوبی که بد به نمایش درآمده نیز همراه باشد اما به هر حال در اولین دوره این تجربه ها وجود دارد و امیدوارم که این روش ادامه یابد تا راهکارهای مناسب آن در دوره های آینده روشن شود.

وی با اشاره به رویکرد جدید دوسالانه عکس و تأثیرگذاری آن در جشنواره هنرهای تجسمی فجر یادآور شد: رویکرد هنری در عکاسی سال‌هاست که در دنیا اتفاق می افتد و این که دوسالانه عکس به سمت آرت حرکت کرده است، رویکردی است که سال‌ها به دنبال آن بودیم زیرا معتقدیم دوسالانه ها باید از شکل کاربردی خود خارج و به نگاه هنری نزدیک تر شوند.

رییس هیات مدیره انجمن عکاسان ایران افزود: دوسالانه عکس با این حرکت تازه، خود را از دوسالانه های دوره های قبل مجزا کرد و فکر می کنم این رویکرد باید ادامه یابد تا شاهد تأثیر آن بر عکس های ارائه شده در جشنواره هنرهای تجسمی فجر نیز باشیم.

زنده روح با اشاره به این که هنر معاصر دنیا به سمت هنرهای مفهومی در حرکت است، بیان کرد: معتقدم که هنر امروز ایران نیز باید به سمت هنرهای مفهومی و هنرهایی که برای نگاه و اندیشه هنرمند ارزش قائل است، حرکت کند.

این عکاس پیشکسوت همچنین تصریح کرد: درباره جشنواره هنرهای تجسمی فجر این بحث مطرح بود که آیا جشنواره فجر به عنوان فجر و آثاری که باید مرتبط با جشن انقلاب باشد، فعالیت دارد یا آن که با هدف تأثیرگذاری در هنر امروز ایران فعالیت می کند و آن چه که اکنون در این جشنواره اتفاق افتاده است، شکل دوم آن است که می خواهد در زمینه هنر امروز ایران تأثیرگذار باشد، بنابراین باید با جریان های روز دنیا حرکت کند.

وی در پایان تصریح کرد: در این جشنواره حتی آثار هنر سنتی ما مثل نگارگری یا خوشنویسی هم به این سمت حرکت کرده بودند و هنرمندان نگاه تازه ای به این گونه آثار داشتند و فکر می کنم اگر خط فکری دوسالانه ها نیز به سمت هنر جدید حرکت کند، جشنواره فجر قوی تر خواهد شد چرا که این تغییر و تحول از دوسالانه ها ریشه می گیرد.