نقی هجرتی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: مسابقات شطرنج قهرمانی خراسان شمالی در بخش بانوان از روز۱۵ بهمن ماه همزمان با چهارمین روز از دهه مبارک فجر به مدت یک روز و در بخش آقایان این رقابتها از روز ۲۱ بهمن ماه به مدت سه روز برگزارخواهد شد.
وی تصریح کرد: این رقابتها بر اساس مقررات فدراسیون جهانی شطرنج (فیده) پیگیری میشود که هیئت قصد دارد رقابتهای بانوان و آقایان را به ترتیب در پنج و هفت دور به روش سوئیسی برگزار کند.
هجرتی اظهار کرد: حضور در این مسابقات برای کلیه ردههای سنی آزاد بوده و بازیکنان دارای ریتینگ بالای دوهزار از پرداخت ورودی معاف هستند، لیکن به همراه داشتن کارت بیمه ورزشی جهت حضور در این رقابتها الزامی است.
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