مسابقات کشوری شطرنج به میزبانی خراسان شمالی پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات کشوری شطرنج «اوپن ریتد» تحت عنوان «جام اترک» به میزبانی بجنورد که از روز چهارشنبه هفته گذشته آغاز شده بود، جمعه شب به کار خود پایان داد.

در این دوره از مسابقات۳۰ شطرنج‌باز از خراسان شمالی با مدرک درجه بین‌الملل به رقابت با ۱۰۰ شطرنج‌باز دارای درجه بین‌الملل، از سراسر کشور پرداختند.

داور فدراسیون جهانی شطرنج و سرداور حاضر در این مسابقات دیشب در حاشیه مراسم اختتامیه، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شطرنج بازان خراسان شمالی نتایج خوبی در این مسابقات کسب کردند و از لحظات نخست رقابت ها، به دنبال کسب ارتقاء درجه بین الملی خود بودند که اکثر آنها به این امر دست یافتند.

رضا پاشانجاتی تصریح کرد: یکی از حد نصاب های ارتقاء درجه داوران حضور در مسابقات کشوری است که مطمئنا باحضور حرفه ای که داوران شطرنج خراسان شمالی در این رقابت‌ها داشتند، بدست آوردن این حد نصاب دور از انتظار نخواهد بود.

وی افزود: این رقابت ها که در ۹ دور به روش سوئیسی برگزار شد، استقبال ۱۰۰ شطرنج باز از ۹ استان کشور را در پی داشت که در مقایسه با رقابت های هم رده کشوری، کم سابقه بود.

رییس هیئت شطرنج خراسان شمالی نیز به خبرنگار مهر گفت: مسابقات کشوری شطرنج «اوپن ریتد» که در تاریخ شطرنج خراسان شمالی بی سابقه بود، پس از سه روزرقابت به کار خود پایان داد.

نقی هجرتی اظهار داشت: سطح ۳۰ شطرنج ‌باز خراسان شمالی در این مسابقات دور از انتظار بود، هرچند تمامی آنها دارای مدرک بین‌المللی شطرنج با ریتینگ زیر ۲۲۰۰ بودند.

وی از حضور خانواده های شطرنج بازان در کنار آنها قدردانی و از رضایت آنها نسبت به برگزاری این دوره از مسابقات ابراز خوشنودی کرد.

هجرتی با بیان نتایج این دیدارها افزود: عبدالمجید روحی از گلستان، سجاد موسوی از خراسان رضوی، فیده محمد وحیدی از تهران، عمر امینی از مازندران و محمد مهدی هجرتی از خراسان شمالی به ترتیب عناوین نخست تا ششم را به خود اختصاص دادند.

به گفته وی در رده سنی هشت سال رضا مهدوی، رده سنی ۱۰ سال آرتین باغدار و در بخش بانوان مهدیس مهدوی عناوین برتر را بدست آوردند.

به گزارش خبرنگارمهر، استان‌های خراسان شمالی، تهران، خراسان رضوی، البرز، قزوین، گیلان، مازندران، گلستان و خوزستان ۹ استانی بودند که از روز چهارشنبه در این رقابت کشوری حضور داشتند.