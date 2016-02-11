به گزارش خبرنگار مهر، گرد و غبار شدید، مردم خوزستان را در راهپیمایی قبلی خانه نشین نکرد و امروز هم بارش باران مانع از حضور باشکوه مردم خوزستان در راهپیمایی ۲۲ بهمن نشد.

خوزستانی ها با همان صلابت راهپیمایی قبلی، امروز نیز در خیابان ها حاضر شده بودند. تنها فرق این دو راهپیمایی در چتر و ماسک بود. در راهپیمایی قبلی، مردم در گرد و غبار شدید، ماسک به دهان زده بودند و امروز زیر بارش رحمت الهی چتر به دست گرفته بودند. خوزستانی همیشه هستند چه آن هشت سال که جنگی بر آنها تحمیل شد و جانانه در برابر سیل هجوم بی رحمانه دشمن تا پای جان ایستادند چه امروز که باران و گرد و غبار هم مانع از دفاع آنها از آرمان های بلند انقلاب اسلامی نشد.

امروز اغلب شهرهای خوزستان شاهد بارش باران بود ولی قطرات باران جایی به زمین پیدا نمی کردند و بر سر مردم نجیب خوزستان فرو آمدند تا مردم در سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی شاهد نزول رحمت الهی باشند. باران و انقلاب هر دو رحمت الهی بودند که امروز خوزستانی ها بابت هر دو رحمت از خدا تشکر کردند آن هم با حضور باشکوهشان.

در راهپیمایی امروز مثل همیشه این عشایر بودند که حرف اول و آخر را می زدند و در کنار مردم شهرهای مختلف خوزستان، با صدای رسا شعار می دادند. عشایر غیور عرب، بختیاری و قشقایی با لباس‌های محلی خود در راهپیمایی یوم‌الله ۲۲ بهمن حضور یافتند و شور و شعور انقلابی خود را بار دیگر به رخ جهانیان کشیدند.

اغلب نامزدهای انتخاباتی مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری امروز در کنار مردم در راهپیمایی حضور داشتند تا نشان دهند قرار است مجالسی انقلابی را تشکل دهند.

نکته جالب توجه امروز حضور برخی نامزدهای انتخاباتی مجلس و خبرگان رهبری در کنار صفوف به هم پیوسته مردم بود که از سوی مراجع مختلف برای حضور در انتخابات تائید نشده بودند ولی بازهم با حضورشان نشان دادند، پای این انقلاب ایستاده اند.

عبور راهپیمایان اهوازی از روی پل سردار سرلشکر شهید سید محمدحسین علم‌الهدی (پل چهارم) که بر روی رودخانه کارون است جلوه‌ای ویژه به روز ۲۲ بهمن امسال داد و امسال هوای بارانی اهواز جلوه ای دو چندان به حرکت مردم روی این پل داده بود.

از شهرهای مختلف خوزستان هم خبر می رسد با وجود بارش باران در اغلب شهرهای خوزستان ولی مردم حضوری بی مثال در راهپیمایی ۲۲ بهمن شهرها و بخش های خود داشتند.

سخنرانی اصلی مراسم در اهواز، محمدباقر قالیباف شهردار تهران است ولی قبل از وی شمس الدین شرف الدین قائم مقام مجمع علمای شیعه یمن به سخنرانی در مورد شرایط کشور یمن و تاثیر انقلاب اسلامی بر سایر کشورهای اسلامی کرد.