به گزارش خبرنگار مهر، راهپیمایی بزرگ ۲۲ بهمنماه از دقایقی پیش با حضور دانشآموزان، دانشجویان و جمعی از مردم انقلابی در مناطق عملیاتی دفاع مقدس و محل استقرار کاروانهای راهیان نور آغاز شد.
شرکتکنندگان در این مراسم با در دست داشتن پرچمهای جمهوری اسلامی ایران و سر دادن شعارهای انقلابی، چهلوهفتمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی را گرامی داشتند.
استان خوزستان به عنوان یکی از اصلیترین میزبانان کاروانهای راهیان نور، این روزها پذیرای زائرانی از سراسر کشور است و همزمان با حضور این کاروانها، مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن در برخی یادمانهای شهدا از جمله فتحالمبین شوش برگزار شد.
بر اساس این گزارش، کاروانهای راهیان نور حاضر در یادمانهای دفاع مقدس، علاوه بر شرکت در راهپیمایی یومالله ۲۲ بهمن، برنامههای فرهنگی و آیینی متنوعی را نیز به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی اجرا کردند.
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