حوادث شغلی درمان سخت تری دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر خسرو صادق نیت در هفتمین همایش کشوری طب کار و بیماری های شغلی، گفت: معمولا افکار عمومی جامعه و همچنین توجه حمایت کنندگان بحث سلامت به سمتِ درمان یک آسیب بیشتر معطوف می شود تا پیشگیری از یک سانحه، بنابراین پیشگیری از حوادث و ارتقای سلامت در بخش طب کار و بیماری های مرتبط با شغل افراد، مظلوم واقع شده و در حقیقت سخت ترین مرحله کار است.

وی افزود: پیشگیری از حوادث شغلی و بیماری های مربوط به کار نیازمند توجه جدی و آگاه سازی مردم است. حوادث شغلی معمولا درمان سخت تری نسبت به سایر بیماری ها دارند، بنابراین توجه به پیشگیری دراین بخش مهم تر است.

صادق نیت ادامه داد: ارتقای سلامت شغلی یک کار جمعی و نیازمند توجه همه بخش های ذیربط در ارگان های مختلف است. تمام افرادی که در کنار کارشناسان بهداشت محیط، متخصصات طب کار و پزشکان شاغل در فیلد هستند در کنار هم می توانند به حل این مشکل یپردازند.

وی بیان کرد: در کنار وزارت بهداشت دستگاه های اجرایی دیگری همچون سازمان تامین اجتماعی و وزارت رفاه با فعالیت های منسجم حفظ و ارتقای سلامت شاغلین را پیگیری کنند.

رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت اظهار داشت: ارتقای سلامت شاغلین و طب کار یک موضوع چند وجهی است و به تخصص های مختلف نیازمند است. این همایش نیز درصدد اینست که کاری کند تا سلامت کارگران و شاغلین ارتقا یافته و بیماری های مرتبط با آنان کنترل شود.

وی در پایان سخنانش با اشاره به مشکلات جدی که دراین عرصه وجود دارد سوانح جاده ای برای مردم و رانندگان را یکی از مصداق های لازم برای ارتقای سلامت شاغلین و مردم دانست.