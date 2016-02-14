  1. فرهنگ و ادب
  2. کتاب و ادبیات
۲۵ بهمن ۱۳۹۴، ۱۰:۵۰

امروز در تهران؛

اختتامیه نخستین کنگره شعر مدافعان حرم برگزار می‌شود

اختتامیه نخستین کنگره شعر مدافعان حرم برگزار می‌شود

اختتامیه نخستین کنگره شعر مدافعان حرم همزمان با میلاد حضرت زینب(سلام الله علیها) در تالار ایوان شمس برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرهنگ سرای اندیشه، در نخستین کنگره شعر مدافعان حرم که در قالب شعر کلاسیک و به منظور تثبیت و بسط ادبیات مقاومت، پاسداشت رشادتها و دلاوری‌های غیورمردان مدافع حرم و تولید آثار فاخر با موضوع شهدای مدافع حرم، سربازان مدافع حرم، و ماهیت دفاع از حرم آل ا... (صلوات‌ا... علیهم اجمعین) با نگاه ويژه به عنصر حماسه و عاطفه در شعر برگزار شد و بیش از ۵۰۰ اثر به دبیرخانه کنگره ارسال شد که از میان آثار ارسال شده ۱۴ اثر طی مراسمی با حضور جمعی از چهره های فرهنگی و هنری تجلیل خواهند شد.

 آیین اختتامیه نخستین کنگره شعر مدافعان حرم همزمان با ولادت حضرت زینب(سلام الله علیها) روز یکشنبه ۲۵ بهمن ماه ساعت ۱۸ در تالار ایوان شمس واقع در بزرگراه جلال آل احمد ابتدای اتوبان کردستان برگزار می‌شود.

شایان ذکر است در این برنامه از خانواده جوان ترین شهیدان مدافع حرم تجلیل به عمل خواهد آمد.

کد مطلب 3051688
حمید نورشمسی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها