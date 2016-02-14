به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرهنگ سرای اندیشه، در نخستین کنگره شعر مدافعان حرم که در قالب شعر کلاسیک و به منظور تثبیت و بسط ادبیات مقاومت، پاسداشت رشادتها و دلاوری‌های غیورمردان مدافع حرم و تولید آثار فاخر با موضوع شهدای مدافع حرم، سربازان مدافع حرم، و ماهیت دفاع از حرم آل ا... (صلوات‌ا... علیهم اجمعین) با نگاه ويژه به عنصر حماسه و عاطفه در شعر برگزار شد و بیش از ۵۰۰ اثر به دبیرخانه کنگره ارسال شد که از میان آثار ارسال شده ۱۴ اثر طی مراسمی با حضور جمعی از چهره های فرهنگی و هنری تجلیل خواهند شد.

آیین اختتامیه نخستین کنگره شعر مدافعان حرم همزمان با ولادت حضرت زینب(سلام الله علیها) روز یکشنبه ۲۵ بهمن ماه ساعت ۱۸ در تالار ایوان شمس واقع در بزرگراه جلال آل احمد ابتدای اتوبان کردستان برگزار می‌شود.

شایان ذکر است در این برنامه از خانواده جوان ترین شهیدان مدافع حرم تجلیل به عمل خواهد آمد.