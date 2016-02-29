اعلام ۳ روز عزای عمومی در پی شهادت ۱۶ نفر/ داعش مسئول انفجار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سومریه نیوز، منطقه «برشته» در شرق المقدادیه واقع در عراق امروز شاهد یک انفجار انتحاری در یک مجلس عزاداری بود که در پی آن ۱۶ نفر شهید و ۳۶ نفر دیگر زخمی شدند.

بر اساس این گزارش پس از این انفجار نیروهای امنیتی قانون منع آمد و شد را در این منطقه به اجرا گذاشتند و تدابیر امنیتی را تشدید کردند.

در همین راستا شورا و مقامات این منطقه با صدور بیانیه ای ضمن ابراز تسلیت به خانواده های قربانیان، برای همدردی با آنان ۳ روز عزای عمومی در این منطقه اعلام کردند.

در این بیانیه از گروه های مختلف حاضر در این منطقه خواسته شده که با همبستگی در خروج از این بحران کمک کرده و از انتشار شایعاتی که قصد برهم زدن آرامش و انسجام مردم را دارد، جلوگیری کنند.

همچنین گروه تروریستی داعش مسئولیت این اقدام تروریستی را بر عهده گرفته است.