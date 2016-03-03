روزانه یک فنجان چای بنوشید تا قلب سالم داشته باشید

به گزارش خبرنگار مهر، طبق مطالعه محققان بیمارستان جانز هاپکینز مریلند، افرادی که هر روز یک فنجان چای می نوشند در مقایسه با کسانی که چای نمی نوشند، ۳۵ درصد کمتر در معرض خطر حمله قلبی یا سایر مشکلات قلبی-عروقی قرار دارند.

همچنین در این مطالعه مشخص شد افرادی که عادت به نوشیدن چای دارند کمتر در معرض تشکیل کلسیم در عروق اکلیلی قلب شان هستند. رسوبات کلسیم با بروز مشکلات جدی نظیر بیماری قلبی و سکته مرتبط است.

دکتر الیوت میلر، عضو تیم تحقیق، در این باره می گوید: «ما در این مطالعه دریافتیم روند ایجاد کلسیم در عروق کرونر و بروز بیماری های قلبی-عروقی در افراد چایخور بسیار پایین است.»

در این مطالعه، میلر و تیم تحقیقش داده های بیش از ۶۰۰۰ مرد و زن ثبت نام کرده در مطالعه را که از سال ۲۰۰۰ آغاز شده بود مورد بررسی قرار دادند. در ابتدای مطالعه همه افراد فاقد هر گونه بیماری قلبی بودند.

محققان گزارش پزشکی این افراد را در مورد حمله قلبی، سکته، درد سینه یا مرگ ناشی از انواع بیماری های قلبی در طول ۱۱ سال پیگیری کردند. پژوهشگران همچنین رسوبات کلسیمی عروق خونی این افراد را در طول ۵ سال بررسی کرده و اولین سی تی اسکن را با آخرین سی تی اسکن گرفته شده مقایسه کردند.

محققان این مطالعه دریافتند افرادی که روزی یک فنجان چای می نوشیدند یک سوم کمتر در معرض ریسک بیماری قلبی در طول این مطالعه قرار داشتند. همچنین در افراد چایخور، یعنی افرادی که روزی یک تا سه فنجان چای در روز می نوشیدند، روند تشکیل کلسیم در عروق بسیار آهسته بود.

در این تحقیق، محققان تفکیکی بین چای سیاه یا سبز قائل نشدند و نتیجه مربوط به هر نوع چای است.

محققان علت این خاصیت چای را ناشی از وجود مواد شیمیایی گیاهی موسوم به فلاوونوئیدها می دانند که در چای یافت می شود و تاثیر حفاظتی بر قلب دارد.