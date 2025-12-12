به گزارش خبرنگار مهر به نقل از مدیسن نت، «یونگ لی»، نویسنده‌ اصلی این مطالعه و دانشجوی دکترای تغذیه در کالج کینگز لندن، گفت: «این تحقیق شواهد محکمی ارائه می‌دهد که گنجاندن مداوم غذاهای غنی از پلی‌فنول در رژیم غذایی، راهی ساده و مؤثر برای حمایت از سلامت قلب است.»

همانطور که تیم او توضیح داد، پلی‌فنول‌ها ترکیبات طبیعی هستند که از مدت‌ها پیش به عنوان ترکیبات مفید برای سلامت قلب، مغز و روده شناخته شده‌اند.

در مطالعه‌ جدید، تیم تحقیق به مدت ۱۱ سال فشار خون و سطح کلسترول بیش از ۳۱۰۰ بزرگسال بریتانیایی را پیگیری کرد. آنها همچنین پروفایل‌های خطر قلبی عروقی شرکت‌کنندگان مانند نمره‌ خطر ASCVD و HeartScore را پیگیری کردند.

آنها سطح متابولیت‌های خاصی را در ادرار شرکت‌کنندگان بررسی کردند تا میزان مصرف پلی‌فنول در رژیم غذایی را به صورت فردی ردیابی کنند.

لی و همکارانش گزارش دادند که با افزایش سطح متابولیت‌های پلی‌فنول، عوامل خطر قلبی مانند فشار خون و سطح کلسترول بهبود یافتند. این مورد شامل افزایش سالم سطح کلسترول خوب HDL نیز می‌شد.

به نظر می‌رسد این مزایا از دو نوع پلی‌فنول به ویژه فلاونوئیدها و اسیدهای فنولیک ناشی می‌شود.

این مطالعه همچنین از «نمره غذایی پلی‌فنول» (PPS) استفاده کرد که به محققان در محاسبه میزان مصرف ۲۰ غذای مختلف غنی از پلی‌فنول مانند چای، قهوه، انواع توت‌ها، روغن زیتون، آجیل و غلات کامل کمک کرد.

به گفته نویسندگان، غذاهای غنی از پلی‌فنول اغلب در کنار سایر عوامل در یک رژیم غذایی سالم، سلامت قلب و عروق را ارتقا می‌دهند.

«آنا رودریگز-ماتئوس»، استاد تغذیه انسانی در کالج کینگز لندن و نویسنده ارشد این مطالعه، گفت: «یافته‌های ما نشان می‌دهد که پایبندی طولانی‌مدت به رژیم‌های غذایی غنی از پلی‌فنول می‌تواند به طور قابل توجهی افزایش خطر ابتلاء به بیماری‌های قلبی عروقی را با افزایش سن افراد کاهش دهد.»

او گفت: «حتی تغییرات کوچک و پایدار به سمت غذاهایی مانند انواع توت‌ها، چای، قهوه، آجیل و غلات کامل ممکن است به مرور زمان به محافظت از قلب کمک کند.»

آنها می‌گویند اگرچه خطرات قلبی یک فرد به طور طبیعی با افزایش سن افزایش می‌یابد، اما تحقیقات آنها نشان می‌دهد که رژیم‌های غذایی غنی از پلی‌فنول به کُند شدن این روند کمک می‌کنند.

به گفته لی، «این ترکیبات گیاهی به طور گسترده در غذاهای روزمره موجود هستند، و آن را به یک استراتژی عملی سلامت برای اکثر مردم تبدیل می‌کند.»