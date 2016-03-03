لزوم توجه ویژه به مطالعات «ژئوپارک» پارک ملی گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، حسن خسروی شامگاه پنج‌شنبه در همایش اقتصاد مقاومتی و توسعه گردشگری روستایی در اردوگاه شهید فهمیده مینودشت، اظهار کرد: پارک ملی گلستان با ۹۹ هزار هکتار وسعت، یک هزار و ۳۵۰ گونه گیاهی و ۳۰۲ گونه جانوری، ذخیره‌گاه زیست‌کره نام‌گرفته است.

وی بابیان اینکه تنوع زیستی پارک ملی گلستان از بسیاری از کشورهای اروپایی بیشتر است، خاطرنشان کرد: یک‌هشتم گونه‌های کشور، یک‌سوم گونه‌های پرندگان و یک‌دوم پستانداران کشور در پارک ملی گلستان وجود دارند، اما ما تاکنون از این گنجینه استفاده درخور نکرده‌ایم.

خسروی با تأکید بر اینکه این ظرفیت عظیم در اقتصاد مردم منطقه و استان به کار گرفته نشده است، تصریح کرد: اگر به ظرفیت‌های بوم‌شناسی، طبیعی، میراثی و ... مناطق مختلف استان توجه شود؛ مردم به‌جای اینکه تخریب منابع طبیعی در جهت تقویت اکو توریسم، طبیعت‌گردی و بوم گردی گام خواهند برداشت.

وی تأکید کرد: باید موانع و کمبودهای موجود رفع شده و زیرساخت‌ها در این حوزه افزایش‌یافته و با مشارکت جوامع محلی گام‌های مثبتی در توسعه گردشگری در این استان برداریم.

تاکنون به سمت توسعه گردشگری حرکت نکرده‌ایم

در ادامه فرماندار مینودشت گفت: تاکنون در این شهرستان به سمت توسعه گردشگری و جذب توریسم حرکت نکرده‌ایم.

اسرافیل وزیری اظهار کرد: شهرستان مینودشت دارای ظرفیت‌های طبیعی و خدادادی بسیاری درزمینهٔ گردشگری و جذب توریسم دارد و ما تاکنون از آن‌ها استفاده نکرده‌ایم.

وی بابیان اینکه تاکنون ۶۰ نقطه گردشگری و ظرفیت طبیعی در این شهرستان به ثبت ملی رسیده است، افزود: دولت تدبیر و امید تاکنون در حوزه توسعه گردشگری و رونق و احیاء صنایع‌دستی گلستان گام‌های مثبتی برداشته که این امر قابل‌تقدیر است.

وزیری با برشمردن ظرفیت‌های اکو توریسمی، طبیعی، ورزشی و کشاورزی شهرستان مینودشت، ادامه داد: در سال‌های اخیر مطالعات در حوزه صنایع‌دستی شهرستان انجام‌شده و مردم شاهد بهبود فضای کسب‌وکار، تولید و فروش در این حوزه هستند.

وی همچنین خواستار توجه ویژه به سایت گردشگری و پاراگلایدر مینودشت شد و تصریح کرد: انتظار می‌رود با انجام مقدمات ساخت هتل در مینودشت و توسعه زیرساخت‌ها شاهد جذب بیش‌ازپیش مسافر و گردشگر در این شهرستان باشیم.

تأکید بر توسعه روستاها

همچنین دبیر همایش «"اقتصاد مقاومتی و توسعه گردشگری روستایی» و مدیر موسسه آموزش عالی گلستان گفت: استان گلستان تاکنون نتوانسته از ظرفیت‌های طبیعی و خدادادی خود در توسعه گردشگری استفاده کند.

مهدی تقوی با تأکید بر اینکه توسعه باید از روستاها آغاز شود، ادامه داد: آموزش جوامع محلی و تشویق آن‌ها برای تغییر در وضعیت فعلی می‌تواند زمینه توسعه همه‌جانبه روستاها را فراهم کند.

وی خاطرنشان کرد: تقویت گروه‌های طبیعت‌گردی و دایر کردن نمایشگاه‌ها و فروشگاه‌های دائمی صنایع‌دستی در روستاها می‌تواند بخش اعظم مشکلات اقتصادی و اشتغال در روستاهای گلستان را حل کند.