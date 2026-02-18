آغاز تخلیه اردوگاه الهول و انتقال ساکنان آن به شمال حلب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، «فادی قاسم» مسئول تعیین شده از سوی دولت برای اداره امور اردوگاه اعلام کرد که ارزیابی انجام‌شده نشان داده اردوگاه فاقد امکانات اولیه برای سکونت است و به همین دلیل تصمیم فوری برای انتقال ساکنان به اردوگاه‌های آماده در حلب اتخاذ شده است.

وی افزود: عملیات تخلیه از امروز آغاز شده است.

یک منبع در دولت سوریه نیز تأکید کرد که خودروهای حامل ساکنان اردوگاه از الحسکه به سمت شمال حلب حرکت کرده‌اند.

کاهش چشمگیر جمعیت اردوگاه الهول

«سلین شمیت»، سخنگوی کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در سوریه، اعلام کرد که جمعیت اردوگاه الهول طی هفته‌های اخیر کاهش قابل توجه داشته و دولت سوریه به این نهاد اطلاع داده که قصد دارد باقی‌مانده ساکنان را به اردوگاه دیگری منتقل کند و از کمیساریای پناهندگان برای اجرای این اقدام کمک خواسته است.

منابع وابسته به سازمان‌های انسانی هفته گذشته گزارش داده بودند که بیشتر اتباع خارجی پس از خروج نیروهای کُرد از منطقه در اواخر ژانویه گذشته، اردوگاه را ترک کرده‌اند.

نیروهای امنیتی سوریه پس از ورود به مناطق شمال و شرق کشور، مسئولیت اردوگاه را به عهده گرفته و توافقی برای ادغام تدریجی نیروهای نظامی و اداری در الحسکه حاصل شد.

گفتنی است پیشتر حدود ۲۴ هزار نفر که شامل نزدیک به ۱۵ هزار شهروند سوری و حدود ۶۳۰۰ زن و کودک خارجی از ۴۲ ملیت مختلف می‌شدند، در اردوگاه الهول سکونت داشتند و اکثر کشورهای متبوع آنان از بازگرداندن آنها خودداری می‌کردند، اما بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، تعداد ساکنان اردوگاه طی هفته‌های اخیر به شکل قابل توجهی کاهش یافته است.