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۱۴ اسفند ۱۳۹۴، ۱۲:۴۸

سازمان جهانی «فائو»:

۱۴ میلیون نفر در یمن در معرض قحطی قرار دارند

۱۴ میلیون نفر در یمن در معرض قحطی قرار دارند

سازمان خوار و بار جهانی موسوم به فائو اعلام کرد که قحطی ۱۴ میلیون نفر در یمن را تهدید می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، سازمان خوار و بار جهانی وابسته به سازمان ملل متحد «فائو» در گزارشی اعلام کرد که ۱۴ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر در یمن از کمبود غذا رنج می برند و در معرض قطحی قرار دارند.

در این گزارش آمده است: طبق نتایجی که در ژوئن ۲۰۱۵ به دست آمده است ۱۰ استان یمن در مرحله اضطراری قرار دارند و دچار فقر شدید غذایی هستند.

در ادامه گزارش گفته شده است: میانگین تولید غلات در سال ۲۰۱۵ یمن بالغ ۲۷۵ هزار و ۷۷۳ تن بوده است و طبق ارزیابی های صورت گرفته، یمن در سال ۲۰۱۶ به حدود ۳ میلیون و ۲۴ هزار و ۸۲۷ تن گندم نیاز دارد.

سازمان فائو همچنین اعلام کرد که در پی تجاوز ائتلاف حمله به یمن به رهبری عربستان طی یک سال گذشته تاکنون،۸۰ درصد ساکنان یمن نیازمند کمک انسانی هستند.

کد مطلب 3572175
سمیه خمارباقی

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