اهالی سینما برای درخت کاشتن گرد هم می آیند

به گزارش خبرگزاری مهر، این مراسم به همت خانه سینما، سازمان زیباسازی شهرداری تهران و بنیاد سینمایی فارابی، به مناسبت ۱۵ اسفند ماه، روز درختکاری و در نخستین روز هفته منابع طبیعی برگزار خواهد شد.

در این مراسم جمعی از مسئولان سینمایی کشور، هنرمندان و جمعی از اعضای جامعه اصناف سینمایی کشور و نمایندگان رسانه‌های گروهی حضور خواهند داشت.

در این کمپین هنرمندانی چون سید رضا میرکریمی، علیرضا خمسه، امین تارخ، سیروس الوند، پگاه آهنگرانی، بهرام رادان، فرشته طائرپور، بهاره رهنما، آناهیتا همتی، مسعود رایگان، هادی آفریده، سپیده گلچین، آتیلا پسیانی، حبیب رضایی، مجید مظفری، نیکی مظفری، سعید داخ، نرگس آبیار، فریبا کوثری، سروش صحت، رویا نونهالی، مهتاب کرامتی، کتایون ریاحی، حمید فرخ نژاد، اشکان خطیبی، رویا تیموریان، فاطمه گودرزی، فلور نظری، بابک برزویه، شهره سلطانی و... حضور دارند.

این مراسم ساعت ۱۵ شنبه ۱۵ اسفندماه در ساختمان شماره ۲ خانه سینما (واقع در خیابان وصال شیرازی) برگزار خواهد شد.