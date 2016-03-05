تغییر کاربری اراضی ملی غیرمجاز در قزوین با جدیت جلوگیری می شود

رضا افلاطونی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: حفظ کاربری اراضی کشاورزی و واگذاری اراضی ملی در چارچوب قانون برا اساس نیازهای منطقی در اولویت مهم مدیریت امور اراضی استان قزوین است.

افلاطونی افزود: میزان اراضی قابل کشت کشاورزی استان محدود است و چون همه اراضی استان قابلیت کشت را ندارد لذا باید از این مناطع محدود بخوبی صیانت کنیم تا در آینده دچار بحران نشویم.

مدیر امور اراضی استان قزوین یادآورشد: از مجموع مساحت کشور حدود ۱۲ درصد قابلیت کشت دارد لذا اولویت اساسی ما این است که از تغییر کاربری غیر مجاز و بی رویه اراضی قابل کشت در استان بشدت جلوگیری کنیم.

وی بیان کرد: دشت قزوین از حیاتی ترین مناطق کشور و قطب کشاورزی دردهه های اخیر بشمار می رود که مقام معظم رهبری در سفر به این استان در خصوص صیانت از این دشت حاصلخیز و استراتژیک رهنمودهای ارزشمندی ارائه کردند که وظیفه مسئولان را در حفظ اراضی آن دوچندان می کند.

مدیر امور اراضی استان در ادامه اظهارداشت: یکی دیگر از رسالت های این مجموعه واگذاری اراضی ملی به متقاضیان واجد شرایط است که در دو بخش طرح های کشاورزی و غیر کشاورزی برای اشتغال زایی و کمک به چرخه تولید انجام می شود.

افلاطونی تصریح کرد: در ۲۰ سال گذشته بخشی از ۷ هزار و ۳۷۶ هکتار زمین برای طرح های مختلف کشاورزی و غیر کشاورزی به متقاضیان واگذار شده است.

وی گفت: در اجرای طرح طوبی بیش از ۵ هزار و ۱۸۴ هکتار برای احداث باغ، ۲۴۸ هکتار برای طرح های وابسته به کشاورزی در حوزه دامداری، مرغداری، صنایع وابسته و بیش از یک هزار و ۹۴۳ هکتار به طرح های غیر کشاورزی در بخش صنعت و خدمات واگذار شده است.

مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین اظهارداشت: فرآیند واگذاری اراضی بعد از تشکیل پرونده و ارائه طرح در کمیسیون واگذاری مطرح و بعد از موافقت سند اجاره صادر می شود.

وی اضافه کرد: حداقل هر شش ماه یک بارطرح توسط عوامل نظارتی، مورد بررسی قرار گرفته و پیشرفت فیزیکی آن گزارش و در پرونده متقاضی درج می شود و اگر متقاضی مربوطه مفاد سند اجاره را اجرا کرده باشد سند اجاره آن را تا اجرایی شدن کامل طرح تمدید می کنیم.

افلاطونی گفت: پس از گزارش عوامل نظارتی مبنی بر اجرای کامل طرح موضوع در کمیسیون مربوطه مطرح شده و پس از موافقت با انتقال قطعی طبق قانون به متقاضی انتقال قطعی می شود.

مدیر امور اراضی سازمان جهادکشاورزی استان قزوین افزود:طرح های طوبی، احداث باغهای زیتون در بخش طارم سفلی مانندشرکت آقچل به مساحت ۵۰ هکتار، فردوس گل طارم به مساحت ۲۵ هکتار، شرکت نهال گستر رویال از جمله طرح های واگذار شده است.