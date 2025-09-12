نظارت بر ۲۴۵ طرح تبصره یک و چهار در اراضی کشاورزی کرمانشاه

شهرام آشتاب در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات انجام شده در راستای اجرای سیاست‌های ابلاغی سازمان امور اراضی کشور اظهار کرد: در پنج ماهه نخست سال جاری، اداره حفظ کاربری و عوامل نظارتی بر ۲۴۵ مورد از انواع طرح‌های تبصره یک و چهار نظارت دقیق داشته‌اند.

وی هدف اصلی این نظارت‌ها را صیانت از اراضی کشاورزی و جلوگیری از تغییر غیرمجاز کاربری عنوان کرد و افزود: حضور عوامل نظارتی در بستر زمین و پایش روند اجرای طرح‌ها با هدف افزایش بهره‌وری و تولید یکی از اساسی‌ترین وظایف ذاتی همکاران ماست. بر همین اساس، از ابتدای صدور مجوزها و ارائه توصیه‌های فنی به مجریان، تلاش می‌شود از هرگونه انحراف یا تغییر در ماهیت طرح‌ها جلوگیری شود.

آشتاب با تأکید بر لزوم رعایت قوانین از سوی متقاضیان خاطرنشان کرد: به هموطنان عزیز و متقاضیان اجرای طرح‌های تولیدی توصیه می‌کنیم قبل از آغاز هرگونه پروژه یا احداث طرح در حوزه کشاورزی، حتماً هماهنگی‌های لازم را با کارشناسان امور اراضی مستقر در مراکز خدمات و شهرستان‌ها به عمل آورند.

وی هشدار داد: در صورت اجرای پروژه بدون هماهنگی‌های لازم، متخلفان علاوه بر پرداخت جریمه‌های نقدی، مشمول قلع و قمع بناها و اعاده زمین به وضع سابق خواهند شد و بر اساس نوع تخلف، پرونده آنان به محاکم قضائی ارجاع خواهد شد.

مدیر امور اراضی استان کرمانشاه در پایان تأکید کرد: همراهی و همکاری کشاورزان و سرمایه‌گذاران در رعایت این اصول، تضمین‌کننده بهره‌وری پایدار و صیانت از منابع ارزشمند اراضی کشاورزی برای نسل‌های آینده خواهد بود.