  1. استانها
  2. کرمانشاه
۲۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۵۹

نظارت بر ۲۴۵ طرح تبصره یک و چهار در اراضی کشاورزی کرمانشاه

نظارت بر ۲۴۵ طرح تبصره یک و چهار در اراضی کشاورزی کرمانشاه

کرمانشاه- مدیر امور اراضی استان کرمانشاه از نظارت بر ۲۴۵ مورد از انواع طرح‌های تبصره یک و چهار در پنج ماهه نخست امسال خبر داد.

شهرام آشتاب در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات انجام شده در راستای اجرای سیاست‌های ابلاغی سازمان امور اراضی کشور اظهار کرد: در پنج ماهه نخست سال جاری، اداره حفظ کاربری و عوامل نظارتی بر ۲۴۵ مورد از انواع طرح‌های تبصره یک و چهار نظارت دقیق داشته‌اند.

وی هدف اصلی این نظارت‌ها را صیانت از اراضی کشاورزی و جلوگیری از تغییر غیرمجاز کاربری عنوان کرد و افزود: حضور عوامل نظارتی در بستر زمین و پایش روند اجرای طرح‌ها با هدف افزایش بهره‌وری و تولید یکی از اساسی‌ترین وظایف ذاتی همکاران ماست. بر همین اساس، از ابتدای صدور مجوزها و ارائه توصیه‌های فنی به مجریان، تلاش می‌شود از هرگونه انحراف یا تغییر در ماهیت طرح‌ها جلوگیری شود.

آشتاب با تأکید بر لزوم رعایت قوانین از سوی متقاضیان خاطرنشان کرد: به هموطنان عزیز و متقاضیان اجرای طرح‌های تولیدی توصیه می‌کنیم قبل از آغاز هرگونه پروژه یا احداث طرح در حوزه کشاورزی، حتماً هماهنگی‌های لازم را با کارشناسان امور اراضی مستقر در مراکز خدمات و شهرستان‌ها به عمل آورند.

وی هشدار داد: در صورت اجرای پروژه بدون هماهنگی‌های لازم، متخلفان علاوه بر پرداخت جریمه‌های نقدی، مشمول قلع و قمع بناها و اعاده زمین به وضع سابق خواهند شد و بر اساس نوع تخلف، پرونده آنان به محاکم قضائی ارجاع خواهد شد.

مدیر امور اراضی استان کرمانشاه در پایان تأکید کرد: همراهی و همکاری کشاورزان و سرمایه‌گذاران در رعایت این اصول، تضمین‌کننده بهره‌وری پایدار و صیانت از منابع ارزشمند اراضی کشاورزی برای نسل‌های آینده خواهد بود.

کد خبر 6586785

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها