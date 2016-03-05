به گزارش خبرنگار مهر، کریم حمیدوند ظهر شنبه در جمع اعضای ستاد اجرایی خدمات سفر شهرستان نهاوند بابیان اینکه مشارکت و حضور مردم در دو رخداد سیاسی کشور همچون ۲۲ بهمن و انتخابات ۷ اسفند مشت محکمی بر دهان کسانی بود که چشم طمع بر این آب‌وخاک داشته‌اند، گفت: راهنمایی و ارائه خدمات، ساماندهی و نظارت بر نمازخانه‌ها، سفره‌خانه‌های درون‌شهری و بین جاده‌ای و همچنین ساماندهی نمازخانه‌های بین راهی از حداقل کارهایی است که برای جذب مسافران و گردشگران می‌توان انجام داد.

وی شهرستان نهاوند را به‌واسطه وجود اماکن تاریخی و طبیعی شهرستانی توریست پذیر خواند و گفت: شهرستان نهاوند مرکز ثقل بین مرکز، غرب و جنوب کشور است لذا وجود این موقعیت‌ها می‌تواند فرصت بسیار مناسبی برای رونق اقتصادی شهرستان به‌واسطه حضور مسافران ایجاد کند و در مرحله بعد فرصتی بسیار مفید برای شناساندن شهرستان به مسافران است.

وی تصریح کرد: عملکرد بسیاری از ادارات شهرستان رضایت‌بخش نیست زیرا اگر به وظایف محوله خود توجه کنند مصادیق ضعف‌ها و کمبودها را مشاهده می‌کنند.

وی بابیان اینکه خبرنگاران باید کمبودهای مدیران را به چالش بکشند، گفت: با کمبودها و ضعف‌های موجود نمی‌توان گردشگران را جذب کرد.

فرماندار نهاوند گفت: رویکرد آینده نهاوند توریست محور به‌وسیله جذب گردشگر است و همه ما به همراه مردم باید در این راستا قدم برداریم تا بسیاری از عقب‌ماندگی‌های موجود در شهرستان جبران شود و حداقل به‌ نقطه ابتدایی برسیم.

وی در ادامه گفت: فعالیت تمامی دستگاه‌های اجرایی ستاد خدمات سفر در شهرستان از ۲۵ اسفندماه آغاز و تا ۲۰ فروردین‌ماه ادامه دارد.

حمیدوند اظهار کرد: تعداد ۳۲ اتاق و سوئیت در مدارس و خانه معلم شهرستان پذیرای مسافران خواهد بود.

وی بابیان اینکه در ادوار گذشته مشکل تأمین دارو و شارژ دستگاه‌های خودپرداز شهرستان موردانتقاد مسافران قرارگرفته است، گفت: در نوروز سال آینده ۳ داروخانه شبانه‌روزی در شهرستان فعالیت دارند و بانک‌ها موظف به پر کردن دستگاه خودپرداز در بازه‌های زمانی مشخص هستند.

فرماندار نهاوند گفت: با توجه به احکامی که وزارت کشور برای مدیران خود صادر کرده است مدیران وزارت کشور در صورت غیربومی بودن اجازه بازرسی از صنوف و مراکز خدمات‌دهی شهرستان‌ها رادارند لذا باید توجه داشت در راستای معرفی هرچه بهتر شهرستان به همگان اهتمام ویژه‌ای داشته باشیم.

وی در پایان بابیان اینکه ۶ پایگاه امداد اورژانس و هلال احمر در محورهای شهرستان در این طرح شرکت دارند، گفت: در طرح نوروزی خدمات سفر در شهرستان نهاوند بیش از یک هزار و ۵۰۰ نفر به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم آماده خدمات‌رسانی هستند.