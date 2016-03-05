نیازهای شهروندان در حوزه فرهنگی به طور کامل پاسخ داده نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، ندا واشیانی پور پیش از ظهر یکشنبه، در یکصد و بیست و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر اصفهان تأکید کرد: فرهنگسازی در شهر اصفهان نیازمند سیاست گذاری نیست بلکه نیازمند اجراست.

وی ضمن اشاره به مهمترین هدف انقلاب اسلامی که همانا توجه ویژه به ارزش ها و بازآفرینی اعتقادات است مهمترین پیامد این هدف را فرهنگ سازی و به دنبال آن توسعه و و تعالی کشور دانست.

این عضو شورای شهر اصفهان همچنین با اشاره به بیانات رهبر انقلاب که مهمترین وظایف شهرداری ها را خدمت رسانی به مردم، حفظ فضای سبز و فرهنگ سازی می دانند، افزود: تمامی اجزای زندگی شهری و شهر نشینی در صورتی به سمت تکامل پیش خواهد رفت که نقش فرهنگ در تمامی مراحل آن به دقت تعیین و برنامه های اثر بخش و مستمری برای آن در نظر گرفته شود.

وی گفت: در دوره های قبلی شورای شهر اصفهان به پیشرفت کالبدی و فیزیکی شهر توجه ویژه شده بود، اما نسبت به بخش فرهنگی اجحاف شده است.

واشیانی پور تصریح داشت: در دوره چهارم شورای شهر بیشترین تمرکز بر این حوزه قرار گرفت که این تمرکز موجب شد کمیسیون فرهنگی شورا در مراکز فرهنگی مدیریت شهری حضور یافته و با شناخت دقیق از وضعیت موجود مطالبات این حوزه را مورد پیگیری قرار دهد.

وی اضافه کرد: از جمله پیامدهای این ورود فعالانه افزایش بودجه برنامه ای در حوزه فرهنگی، تغییر بودجه فرهنگی از کالبدی به سمت برنامه ای، ایجاد هم افزایی بین دستگاهی، ایجاد تفاهم نامه های شورای شهر در ایجاد فضای فرهنگی در پروژه های مهم شهری است.

عضوشورای شهر اسلامی افزود: به هر حال به نظر می رسد علیرغم توجه شورای شهر به موضوعات فرهنگی و سیاست گذاری در این راستا اما در زمینه اجرایی و عملیاتی مقبولیت کافی کسب نشده است و به دنبال آن نیازها و مطالبات شهروندان را پاسخگو نبوده ایم.

وی با اشاره به اینکه از شهردار و مدیریت شهری خواهشمندیم تا در سال پیش رو با توجه به اهداف برنامه توسعه اصفهان ۱۴۰۰ و تأکیدات شورا به مباحث فرهنگی، احیای برنامه های فرهنگی را مد نظر قرار دهند، اظهار داشت: همچنین مدیریت شهری شرایطی را فراهم کند تا تحول بزرگی در اجرای برنامه های نشاط اجتماعی، فضای خلاق فرهنگی در تمامی حیطه ها و توجه به تمامی گروه های شهری اعم از کودک و نوجوان، سالمندان و معلولان و نیازهای آنها ایجاد شود.