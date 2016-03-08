شهرداری ها تعهد خود در پرداخت سهم نیم درصدکتابخانه ها راعملی کنند

به گزارش خبرنگار مهر، محمود زمانی قمی، شامگاه سه شنبه در نشست انجمن کتابخانه های عمومی استان مرکزی با اشاره به پیشینه فرهنگی این استان، اظهار داشت: مطالب و گزارشات مطرح شده در زمینه گسترش کتاب و کتاب خوانی در استان مرکزی به ویژه در میان نسل جوان امیدوار کننده است.

وی افزود: باید از حوزه های فرهنگی استان مرکزی حمایت کرد و کتابخانه مرکزی که در اراک در حال ساخت است باید از هر نظر سرآمد کشور باشد.

استاندار مرکزی گفت: در استان مرکزی ظرفیت های بسیاری در حوزه فرهنگ و هنر وجود دارد که باید به شکوفایی برسد و این نیاز به حمایت همه جانبه دارد.

وی تاکید کرد: دستیابی به یک جامعه آگاه و بصیر با ترویج فرهنگ کتاب خوانی میسر است و استان مرکزی در این مسیر گام های خوبی برداشته است.

زمانی قمی در مورد پیشنهاد مدیرکل کتابخانه های عمومی استان مرکزی در مورد ملی کردن اعتبارات کتابخانه مرکزی اراک تصریح کرد: تلاش می کنیم تا در سفر رئیس جمهور به استان مرکزی در زمینه اعتبارات حوزه فرهنگی، مساعدت هایی را جذب کنیم.

۵۱هزار نفر عضو کتابخانه های استان مرکزی هستند

در ادامه این نشست، امین کمالوندی مدیرکل کتابخانه های عمومی استان مرکزی نیز گفت: در استان مرکزی ۷۲ کتابخانه فعال وجود دارد که در این کتابخانه ها ۱۶۱نفر مشغول خدمت هستند.

وی افزود: در دهه فجر سال جاری، ۳۷هزار جلد کتاب با اعتباری بالغ بر دو میلیارد ریال از سوی اداره کل کتابخانه های استان مرکزی خریداری و در اختیار کتابخانه های عمومی استان قرار گرفته است.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان مرکزی اظهار داشت: هم اکنون ۵۱هزار نفر عضو کتابخانه های استان مرکزی هستند که این رقم بایستی به ۱۰۶هزار نفر افزایش یابد.

کمالوندی گفت: طی ۱۱ ماه سال جاری ۴۰۸ مصوبه در نشست های انجمن کتابخانه های استان مرکزی به تصویب رسیده که ۴۶ درصد از این مصوبات اجرایی شده است.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان مرکزی افزود: در سال جاری بیش از ۱۰کتابخانه در استان مرکزی تاسیس و راه اندازی شده و ۱۲ کتابخانه نیز در دست احداث است که از این تعداد شش کتابخانه آماده بهره برداری است.

وی در مورد طرح کتابخوانی در استان مرکزی گفت: در زمینه برنامه های کتابخوانی در استان تاکنون پنج نشست استانی، هفت نشست شهرستانی، ۷۹نشست مدرسه ای و ۱۱ نشست ویژه و جمعا ۱۰۳ نشست کتابخوانی در استان مرکزی برگزار شده که ۱۰درصد نسبت میانگین سال های قبل افزایش داشته است.

کمالوندی افزود: همچنین در سال جاری ۲۶ نشست نقد کتاب و دو مورد رونمایی از کتاب در استان مرکزی برگزار شده است.

وی همچنین برپایی نمایشگاه، قصه گویی و کتابخوانی، برپایی کارگاه های آموزشی، برگزاری مسابقات مکتوب کتابخوانی، داستان کوتاه، مسابقات نقاشی و خاطره نویسی را از دیگر فعالیت های این اداره کل عنوان کرد.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان مرکزی گفت: شهرداری اراک در مورد پرداخت سهم نیم درصد از محل درآمدهای خود به کتابخانه های عمومی تاکنون اقدامی نکرده است.

گفتنی است در این زمینه استاندار مرکزی شهرداری اراک را مکلف کرد که نسبت به تعهدات خود در پرداخت سهم نیم درصد کتابخانه های عمومی اقدام کند.