بمباران مواضع داعش در حومه حمص/درگیری داخلی تروریست ها در حلب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، تروریست های وابسته به گروه موسوم فیلق الشام مناطق مسکونی در منطقه محاصره شده الفوعه واقع در حومه شمال شرقی ادلب را هدف قرار دادند که در پی آن شماری از شهروندان این منطقه زخمی شدند.

بر اساس این گزارش همچنین تروریست ها روستای المجیهر واقع در حومه السویداء را هدف حملات خمپاره ای قرار دادند که تلفاتی در پی نداشت.

در همین راستا تروریست های احرارالشام نیز شهر السقیلبیه در حومه حماه را مورد حملات خمپاره ای قرار داد ند که به دنبال آن و این اقدام نقض آتش بس محسوب می شود.

از سوی دیگر نیروی هوایی ارتش سوریه مواضع تروریست های داعش در مناطق محسه و شهر تدمر در حومه حمص را بمباران کرد.

همچنین یگان های ارتش سوریه بر روستاهای مزعله، الطاحون، القسطل، دبین و القلعه واقع در حومه شمالی لاذقیه مسلط شدند.

در همین راستا یگان های ارتش سوریه با تروریست ها در منطقه کبانی در حومه شرقی لاذقیه و مشرف بر پل الشغور درگیر شدند و موفق شدند ارتفاعات استراتژیک الزویقات را مجدد آزاد کنند.

به علاوه ارتش سوریه ۸ نقطه از مناطق خناصر و کنسبا را از کنترل تروریست ها خارج کرده و آن را آزاد کرد.

از سوی دیگر گروه های مسلح با تروریست های داعش در روستای ینی یابان در حومه حلب درگیر شدند که بر اثر آن شماری از نیروهای هر ۲ گروه کشته و زخمی شدند.