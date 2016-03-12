تعداد طلاب خراسان شمالی با جمعیت استان تناسبی ندارد

حجت الاسلام حجت سالاری مکی در گفتگو با خبرنگار مهرافزود: حوزه علمیه مهد پرورش فقهای دین محسوب می‌شود و به همین منظور در راستای تبلیغ و ترویج دین با تربیت طلاب علوم دینی در جامعه تلاش زیادی می‌کند.

وی گفت: طلاب و روحانیون با ترویج و تببین دین، معرفی آسیب‌های اجتماعی و ... نقش مهمی در کاهش معضلات اجتماعی و آگاهی قشر جوان از این آسیب‌ها دارند.

حجت الاسلام سالاری مکی با اشاره به وجود بیش از۸۵۰ روستا در خراسان شمالی اظهار کرد: در برخی از این روستاها روحانیون مبلغ مستقر و به فعالیت‌های دینی، مذهبی و فرهنگی می‌پردازند.

وی گفت: متاسفانه تعداد طلاب خراسان شمالی نسبت به جمعیت آن اندک است، که باید زمینه‌های جذب بیشتر طلاب در استان فراهم شود.

حجت الاسلام سالاری مکی افزود: هم اکنون به ازای هر یک هزار و۱۱۱دانش آموز در استان یک طلبه وجود دارد.

وی اظهار کرد: برای جذب بیشتر طلاب در استان باید ابتدا زیرساخت‌ها فراهم شود چراکه در حال حاضر بیشتر مدارس حوزه علمیه خراسان شمالی استیجاری هستند و به این دلیل امکان پذیرش بیشتر طلاب وجود ندارد.

مسئول نمایندگی حوزه علمیه خراسان شمالی گفت: به منظور بهبود وضعیت حوزه‌های علمیه، حوزه علمیه خراسان سند چشم اندازی ارائه کرده است که سال آینده برنامه‌های این سند برای بهبود حوزه‌ها اجرایی می‌شود.

وی اظهار کرد: با اجرایی شدن برنامه‌های این سند و بهبود وضعیت حوزه‌های علمیه، امیدواریم سال‌های آینده طلاب بیشتری در خراسان شمالی جذب و پذیرش شوند.

حجت الاسلام سالاری مکی با بیان اینکه طلاب نقش مهمی در رفع نیاز فرهنگی جامعه دارند، گفت: با توجه به بیداری اسلامی در جهان، در حال حاضر ۵۰ کشور دنیا خواستار اعزام مبلغ دینی هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، خراسان شمالی با دارا بودن هشت شهرستان و جمعیتی بالغ بر ۹۲۸ هزار نفر، هم اکنون ۱۵حوزه علمیه دارد.