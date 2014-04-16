احداث حوزه علمیه جامع خراسان شمالی نیازمند همت مسؤولان و خیران است

به گزارش خبرگزاري مهر، حجت الاسلام حجت سالاری مکی با اشاره به این که در سفر مقام معظم رهبری به این استان در مهر ماه سال 91، احداث حوزه علمیه جامع در خراسان شمالی به تصویب رسید، اظهار کرد: احداث این حوزه علمیه جامع به منظور تدریس سطوح عالی حوزه در آن و بازگشت طلاب بومی استان که در حوزه های علمیه قم و مشهد مشغول تحصیل هستند؛ مسأله ای ضروری بوده و مقام معظم رهبری نیز در دیدار علما و روحانیون استان خراسان شمالی بر این موضوع تأکید کردند.

به گفته وی برای اجرای این طرح در سفر رهبری یک میلیارد و 200 میلیون تومان اعتبار اختصاص یافت و بر اساس برنامه می بایست تا پایان سال جاری به اتمام برسد.

حجت الاسلام سالاری مکی با اشاره به این که حوزه علمیه جامع استان خراسان شمالی در جوار حرم امامزاده سیدعباس بن موسی بن جعفر(ع) بجنورد، برادر گرامی امام رضا(ع) احداث می شود، افزود: احداث این حوزه اکنون در مراحل مقدماتی و اداری قرار دارد.

وی تصریح کرد: تسریع در روند اجرای این پروژه نیازمند همت ویژه مسؤولان و خیران است چرا که اگر چه اعتبار مصوب سفر مقام معظم رهبری برای شروع این پروژه مناسبت است اما برای تداوم ساخت آن، حضور خیران ضرورت دارد.

دبیر شورای استانی حوزه های علمیه خراسان شمالی با اشاره به این که احداث حوزه علمیه جامع استان پیش از سفر مقام معظم رهبری نیز در این شورا به تصویب رسیده بود، اظهار داشت: سفر رهبری به خراسان شمالی و تأکید معظم له بر تقویت حوزه های علمیه برای دست یابی بیشتر به فرهنگی اسلامی و غنی، تلاش ها برای ساخت این حوزه علمیه در استان را افزایش داد.

به گفته وی با احداث و بهره برداری حوزه علمیه جامع در خراسان شمالی و تدریس سطوح عالی حوزه در استان، طلاب بومی خراسان شمالی برای تحصیل به حوزه های علمیه قم و مشهد مهاجرت نخواهند کرد و از این طریق یکی از مشکلات اساسی موجود مرتفع می شود.

گفتنی است، پیش تر حجت الاسلام والمسلمین ابوالقاسم یعقوبی، نماینده ولی فقیه در استان خراسان شمالی و رییس شورای استانی حوزه های علمیه استان نیز بر اقدام خیران برای ساخت حوزه علمیه جامع در خراسان شمالی تأکید کرده بود.

وی گفته بود که خیران در ساخت حوزه علمیه جامع در استان دریغ نکنند، تا حوزه علمیه آبرومندی در سطح عالی بنیان گذاری شود و دیگر طلاب برای ادامه تحصیل به قم ومشهد نروند.

امام جمعه بجنورد با بیان این که حوزه های علمیه استان در بعد کمی و کیفی حرکت روبه رشدی دارند، اضافه کرده بود که سفر مقام معظم رهبری به این حرکت شتاب بیشتری داد و در این سفر اعتبارات قابل توجهی برای احداث و تکمیل مدارس علمیه خواهران و برادران استان اختصاص یافت.

اواخر پارسال هم حجت الاسلام والمسلمین اکبر فرجام، مدیر اجرایی حوزه علمیه خراسان در نشست اعضای شورای استانی حوزه علمیه خراسان شمالی بر تسریع در ارائه طرح جامع توسعه حوزه علمیه خراسان شمالی تأکید کرده بود.

وی با اشاره به فرمایشات رهبری معظم انقلاب در سفر به خراسان شمالی در زمینه فراهم سازی زمینه حضور فضلای بومی و غیربومی در این استان، اظهار کرده بود: تشکیل کرسی درسی قوی در سطوح عالی از امور مهمی است که بین اقشار مردم خراسان شمالی تأثیرگذار خواهد بود.

لازم به یادآوری است، اکنون در خراسان شمالی 14 حوزه علمیه شامل هشت مدرسه ویژه برادران و شش مدرسه ویژه خواهران در شهرستان های مختلف فعال است و امسال در این مدارس بیش از هزار و 700 طلبه خواهر و برادر مشغول تحصیل هستند.

تا سال گذشته تحصیل طلاب در حوزه های علمیه خراسان شمالی تا سطح یک و پایه شش امکان پذیر بود اما امسال امکان تحصیل طلبه ها تا سطح دو و پایه هشت در مدارس علمیه خراسان شمالی فراهم شده است.