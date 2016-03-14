برنامه کارشناسی ارشد پیوسته رشته فلسفه تدوین شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حمید طالب زاده گفت: برنامه کارشناسی ارشد پیوسته رشته فلسفه قرار است یک برنامه ایده‌آل باشد و در صورت موفقیت‌آمیز بودن و رسیدن به نتایج مثبت می‌تواند از سوی دانشگاه‌هایی که زیرساخت‌های لازم را دارا هستند مورد الگوبرداری قرار گیرد.

وی با اشاره به ارائه طرحی در کارگروه فلسفه برای خارج کردن این رشته از وضعیت فعلی آن، گفت: از ابتدای فعالیت کارگروه فلسفه این بحث جریان داشت که وضعیت فعلی این رشته با مقصد اصلی آن که تربیت اندیشمندان و متفکران جامعه است چندان هم‌خوانی ندارد و به همین منظور مقرر شد تا در این رشته از جهت محتوا و عرضه گسترده آن در دانشگاه‌های مختلف و با آمار بالای دانشجو تجدید نظر شود.

دبیر کارگروه فلسفه شورای تحول و ارتقای علوم انسانی با اشاره به پیگیری این طرح از دو سال پیش و تصویب آن در کارگروه فلسفه اظهار داشت: نخستین نکته‌ای که به لحاظ محتوایی در نظر گرفته شده این است که در شرایطی که پیش از این فاصله‌ای میان رشته فلسفه اسلامی و فلسفه غرب بوده و در برخی دانشگاه‌ها به فلسفه غرب و در برخی دیگر به فلسفه اسلامی بیشتر پرداخته می‌شده است، این فاصله برداشته و به صورتی عادلانه‌تر و معقول‌تر به هر دو حوزه در کنار هم پرداخته شود.

تدوین برنامه درسی الگوی ایده‌آل رشته فلسفه برای اجرا در دانشگاه تهران

طالب زاده با بیان اینکه برای عرضه هر دو حوزه در یک رشته ما یک برنامه براساس الگوی ایده‌آل و یک برنامه بر اساس الگوی موجود طراحی کردیم، خاطرنشان کرد: بر اساس الگوی ایده‌آل، دوره کارشناسی نمی‌تواند برای تربیت دانشجوی فلسفه در هر دو حوزه فلسفه اسلامی و فلسفه غرب کفایت کند و به همین دلیل ما با رایزنی با وزارت علوم، اقدام به طراحی دوره کارشناسی ارشد پیوسته فلسفه با ۱۹۰ واحد درسی کرده‌ایم که در صورت تصویب، به شکل موقتی و آزمایشی در دانشگاه تهران اجرا خواهد شد.

وی با بیان اینکه این برنامه و طرح در صورت موفقیت‌آمیز بودن نیز قرار نیست در سطح تمامی دانشگاه‌های ارائه ‌کننده رشته فلسفه لازم الاجرا و فراگیر شود، افزود: این برنامه در واقع قرار است یک برنامه ایده‌آل باشد که در صورت موفقیت‌آمیز بودن و رسیدن به نتایج مثبت می‌تواند از سوی دانشگاه‌های دیگر نیز که زیرساخت‌های لازم را دارا باشند مورد الگوبرداری قرار گیرد.

دبیر کارگروه فلسفه شورای تحول و ارتقای علوم انسانی افزود: عناوین و سرفصل‌های این برنامه تهیه و تدوین شده و حتی بر همین اساس برنامه دوره دکتری فلسفه نیز تقریبا در حال نهایی شدن است.

نهایی شدن برنامه درسی فلسفه بر اساس الگوی موجود

طالب زاده درخصوص برنامه تهیه شده براساس الگو و وضعیت موجود نیز گفت: منظور از الگو و وضعیت موجود ارائه فلسفه غرب و فلسفه اسلامی به شکل مجزا و در قالب دوره‌های کارشناسی و کارشناسی ارشد ناپیوسته است که در این مورد کارگروه فلسفه ورودی به تغییر و تحول برنامه درسی فلسفه اسلامی به عنوان یکی از گرایش‌های الهیات نکرده اما برای دوره‌هایی که تحت عنوان فلسفه در دانشگاه‌ها ارائه می‌شود برنامه‌ای جدید تدوین کرده‌ایم.

وی افزود: این برنامه در واقع گلچینی از همان واحدهای درسی در نظر گرفته شده برای دوره کارشناسی ارشد پیوسته فلسفه است و بر اساس همان عناوین و سرفصل‌ها برنامه کارشناسی و کارشناسی ارشد ناپیوسته فلسفه نیز آماده شده است.

هدف برنامه جدید فعلیت‌بخشی بیشتر به فلسفه اسلامی است

دبیر شورای تحول و ارتقای علوم انسانی در مورد تغییرات ایجاد شده در برنامه جدید رشته فلسفه، گفت: هر چند که با توجه به گستردگی مباحث فلسفه غرب سعی شده برنامه به گونه‌ای تنظیم شود که اکثر مباحث این حوزه پوشش داده شود، اما در این برنامه واحدهای فلسفه غرب و فلسفه اسلامی پا یا پای است.

طالب زاده درخصوص تغییرات رویکردی و محتوایی نیز گفت: رویکرد و هدف ما این بود که سرفصل‌ها به گونه‌ای تنظیم شود تا ذهن دانشجویان با مطالعه فلسفه اسلامی و فلسفه غرب به نحوی فعال‌تر از پیش درگیر مسائل شود و به نحوی پیش بروند که زمینه‌های نوآوری در فلسفه اسلامی را ایجاد کنند.

وی اظهار داشت: هدف این است که شرایطی فراهم شود تا فلسفه اسلامی از حالت جداافتاده فعلی که در آن مواجهه‌ای با مسائل جدید ندارد خارج شده و به فعلیت بیشتری درآید.

دبیر کارگروه فلسفه شورای تحول و ارتقای علوم انسانی با بیان اینکه برنامه سال آینده کارگروه فلسفه رسیدگی به دوره‌های متعدد کارشناسی ارشد و دکتری در حال ارائه در مراکز مختلف آموزشی است، افزود: بر اساس برنامه جدید گرایش‌ها اغلب به دوره دکتری منتقل خواهد شد.

طالب زاده گفت: برنامه کارشناسی ارشد پیوسته و همچنین کارشناسی و کارشناسی ارشد ناپیوسته فلسفه طی دو تا سه ماه آینده نهایی و اعلام می شود.