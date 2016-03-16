۲۶ اسفند ۱۳۹۴، ۱۳:۱۰

رئیس جمعیت هلال احمر شفت خبر داد؛

آمادگی ۶۰ امدادگر برای خدمات رسانی به مسافران نوروزی در شفت

شفت- رئیس جمعیت هلال احمر شفت با اشاره به آغاز سفرهای نوروزی از آمادگی ۶۰ امدادگر جمعیت هلال احمر این شهرستان برای ارائه خدمات به مسافران نوروزی خبر داد.

مجید غفاری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه جمعیت هلال احمر همیشه و در همه ایام نقش بسیار مهمی در خدمات رسانی و کمک رسانی به مردم دارد، اظهار کرد: امدادگران، جوانان و داوطلبان جمعیت هلال احمر شهرستان شفت از آمادگی لازم برای ارائه خدمات به مسافران نوروزی برخوردار هستند.

وی به همکاری ۶۰ نفر از امدادگران، جوانان و داوطلبان جمعیت هلال احمر شفت در اجرای طرح ایمنی و سلامت اشاره کرد و گفت: استقبال از مسافران نوروزی، پاسخ به سوالات و امدادرسانی در هرگونه حادثه ای از وظایف این عزیزان است.

رئیس جمعیت هلال احمر شفت با اشاره به راه اندازی ایستگاه استقبال از مسافران نوروزی در مدخل ورودی شهر، خاطرنشان کرد: یک پایگاه امداد و نجات جاده ای نیز در ورودی بخش احمد سرگوراب برپا می شود که آمادگی کامل برای انجام عملیات های امداد و نجات جاده ای را در ایام نوروز دارد.

غفاری ادامه داد: متاسفانه این پایگاه امداد و نجات جاده ای فاقد یک مکان مناسب ثابت برای اسکان امدادگران است که در تلاش هستیم تا در سال آینده ساختمان جدیدی برای این پایگاه احداث کنیم.

به گفته این مسئول تلاش شده تا در ایستگاه ها خدماتی همانند اندازه گیری فشار و قندخون، توزیع بروشورهای آموزشی، پخش نقشه شهرستان و... و. به مسافران نوروزی ارائه شود.

