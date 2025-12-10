پیش بینی کاهش قیمت نفت در ۲۰۲۶

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از تاس، سازمان اطلاعات انرژی آمریکا، زیر مجموعه وزارت انرژی این کشور، طی گزارشی ارزیابی خود نسبت به متوسط قیمت نفت برنت در سال ۲۰۲۵ را تغییر داد و از ۶۸.۷۶ دلار در هر بشکه در پیش بینی قبلی، به ۶۸.۹۱ دلار بالا برد.

در گزارش این نهاد آمده است که انتظار می‌رود برای سال آینده شاهد افزایش مازاد عرضه نفت به بازار باشیم و این مسئله فشار کاهشی قابل توجهی را روی قیمت این حامل انرژی اعمال خواهد کرد.

ارزیابی‌های سازمان اطلاعات انرژی آمریکا حاکی از آن است که در سه ماهه نخست سال آینده میلادی قیمت نفت برنت تا ۵۵ دلار در هر بشکه کاهش می‌یابد و تا پایان سال در همین محدوده باقی می‌ماند.

این سازمان متوسط قیمت هر بشکه نفت برنت برای کل سال ۲۰۲۶ را ۵۵.۰۸ دلار پیش بینی کرده است.

سازمان اطلاعات انرژی آمریکا همچنین اعلام کرده که انتظار می‌رود گروه اوپک پلاس سیاست‌های تولید و عرضه نفت خود به بازار جهانی را طوری تنظیم کند که بتواند کاهش قیمت نفت برای سال آینده را محدود کرده و کنترل کند؛ از سوی دیگر این انتظار هم وجود دارد که چین با همگان سازی سیاست خود در خرید نفت از بازار به این رویکرد کمک کند.

بر اساس گزارش سازمان اطلاعات انرژی آمریکا، عرضه نفت گروه اوپک پلاس برای سال آینده ۱.۳ میلیون بشکه روزانه کمتر از میزان برنامه‌ریزی شده این گروه خواهد بود.