فرسایش خاک تهدیدی برای امنیت غذایی و توسعه پایدار

به گزارش خبرنگار مهر، قربانعلی روشنی صبح چهارشنبه در همایش روز جهانی خاک با اشاره به سابقه طولانی فعالیتهای خود در حوزه حفاظت از خاک، گفت: از سال ۱۳۷۳ در پایاننامه دانشگاهی خود تأکید کرده بودم که خاک را دوست بداریم، زیرا بقای ما به آن وابسته است. این باور بعدها به انگیزهای برای پیگیری تصویب قوانین مرتبط با حفاظت از خاک تبدیل شد.
وی افزود: با وجود تلاشهای اولیه، تصویب قانون حفاظت از خاک سالها به تعویق افتاد و سرانجام در اردیبهشت ۱۳۹۸ توسط دولت ابلاغ شد. با این حال، اجرای کامل آن هنوز در کشور نهایی نشده است.
رئیس مرکز تحقیقات آموزش کشاورزی همچنین بر اهمیت فرهنگسازی و آموزش نسلهای آینده تاکید کرد و گفت: زندگی ما ریشه در خاک دارد و آموزش اهمیت خاک از سنین ابتدایی ضروری است. فرسایش خاک در استانها مانند گلستان، بهویژه در مناطق کشاورزی، چندین برابر توان تولید طبیعی خاک است و بدون اقدامات حفاظتی، توسعه پایدار و امنیت غذایی به خطر میافتد.
روشنی خطاب به همه فعالان این حوزه گفت: همه ما باید بلندگوی حفاظت از خاک و آب باشیم و تلاش کنیم اهمیت این منابع حیاتی را در جامعه ترویج کنیم. شعار ما همچنان این است: خاک را دوست بداریم، زیرا بقای ما به دوام آن وابسته است.
