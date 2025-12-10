به گزارش خبرنگار مهر، مسعود ترابی صبح چهارشنبه در همایش روز جهانی خاک با بیان اینکه استان اصفهان با ۱۰۷ هزار کیلومتر مربع وسعت، تنوع خاکی بسیار بالایی دارد، اظهار کرد: در غرب استان خاکهای معتدل با مواد آلی به نسبت خوب قرار دارد اما مهمترین سرمایه خاکی استان، خاکهای حاشیه زایندهرود و شرق اصفهان است که در عرض جغرافیایی خودشان جزو بهترین خاکهای جهان به شمار میروند؛ خاکهایی با درصد جذب کاتیونی بسیار بالا، بافت عالی و ماده آلی مناسب هستند متأسفانه امروز این خاکهای درجه یک را به ورطه فراموشی سپردهایم و به جای حفاظت از آنها، آب را به مناطقی میبریم که خاک ضعیف، شوری بالا و درصد جذب بسیار پایینی دارد.
وی تأکید کرد: ما داریم بهترین خاکهایمان را فدای خاکهای ضعیف میکنیم و این فاجعهای است که در سکوت کامل در حال رخ دادن است.
ترابی خاک را زندهترین اکوسیستم زمین خواند و گفت: ۲۵ درصد گونههای زنده کره زمین در خاک زندگی میکنند اما ما وقتی روی آن راه میرویم فکر میکنیم فضای مردهای زیر پاست.
فاجعه میکروپلاستیکها در کمین خاکهای کشاورزی اصفهان
به گفته رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان، طبق گزارش سال ۲۰۲۴ فائو، سالانه بیش از ۲۴ میلیارد تن خاک در جهان نابود میشود و ۹۵ درصد غذای جهان مستقیم از خاک تأمین میگردد.
ترابی فرسایش، شوری و قلیایی شدن ناشی از آبهای نامتعارف، کاهش شدید مواد آلی و ورود میکروپلاستیک و میکرو لاستیک را بزرگترین تهدیدهای فعلی برشمرد و گفت: مالچهای پلاستیکی در اراضی کشاورزی بخش حنای سمیرم در حال خرد شدن و نفوذ به عمق خاک هستند و اگر همین امروز جلوی این روند را نگیریم، ده سال دیگر باید از فاجعه میکروپلاستیک در خاک سخن بگوییم.
کشاورزی حفاظتی تنها راه نجات فلات مرکزی ایران
وی کشاورزی حفاظتی را تنها راه نجات خاک فلات مرکزی ایران دانست و گفت: در منطقه خشک و نیمهخشک ما حق نداریم هر سال شخم عمیق بزنیم و کل بقایای گیاهی را برداریم. باید کلش روی زمین بماند، شخم حداقل یا بی شخم انجام شود و با پشتههای بلند و افزایش مواد آلی، ظرفیت نگهداری آب و جذب عناصر را بالا ببریم.
ترابی همچنین با اشاره به رونمایی سند جامع خاک استان اصفهان گفت: تدوین نخستین پروتکل ملی استفاده از پساب در کشاورزی، حفاظت سالانه بیش از هزار هکتار زمین کلاس یک از تغییر کاربری، کنترل کیفی صدها نوع کود شیمیایی بخش خصوصی و اجرای بیش از ۲۰۰ طرح تحقیقاتی مرتبط با خاک از جمله فعالیتهای مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان است.
وی تأکید کرد: آموزش حفاظت از خاک باید از دبستان آغاز شود. بچهای که بداند در این خاک چه موجوداتی زندگی میکنند، هرگز به آن بیمهری نخواهد کرد.
رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان افزود: خاکهای درجه یک حاشیه زایندهرود سرمایه ملی ماست و اگر امروز برای نجات آنها کاری نکنیم، فردا دیگر خاکی برایمان باقی نخواهد ماند.
