رییس اورژانس کشور در جمع خانواده جانباختگان سقوط بالگرد حاضر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی علوم پزشکی شیراز، دکتر امین صابری نیا در صبح پس از وقوع سانحه سقوط بالگرد اورژانس هوایی فارس، در جمع کارکنان اورژانس فارس حضور یافت تا ضایعه سقوط این بالگرد را به آنان تسلیت بگوید.

رییس اورژانس کشور در ادامه به همراه رییس دانشگاه علوم پزشکی شیراز و جمعی از مسوولان این دانشگاه، با خانواد حمیدرضا جوادی امدادگر اورژانس فارس که شب گذشته در این سانحه جان خود را از دست داد، دیدار و با خانواده او همدردی کردند.

دکتر صابری نیا خطاب به خانواده آن مرحوم، گفت: ما به فرزند شما افتخار می کنیم و برای کارکنان اورژانس کشور افتخار است که در راه خدمت به مردم جان خود را از دست بدهند.

وی تاکید کرد: کارکنان اورژانس در سراسر کشور، از شب گذشته داغدار این سانحه شده اند.

رییس اورژانس کشور در ادامه به دیدار خانواده همسر مرحوم جوادی رفت و گفت: به نمایندگی از تمامی کارکنان اورژانس کشور برای عرض تسلیت، در کنار شما حضور یافته ام.

وی افزود: شهید جوادی مایه افتخار همه کشور است و روح او، حاضر و حامی فرزند و همسرش است.

دیدار با خانواده مرحوم حجت اله خرم دشتی دیگر برنامه رییس اورژانس کشور در شیراز بود.

دکتر صابری نیا افزود: مرحوم خرم دشتی در مدت حیات خود، در ماموریت های مختلف، جان هزار و 300نفر را نجات داده و ما شهید خرم دشتی را از اعضای اورژانس می دانیم.

همسر آن مرحوم هم گفت: امیدواریم خداوند به ما توفیق دهد تا در راه ولایت گام برداریم و راه شهید را در خدمت به مردم ادامه دهیم.

حوالی ساعت ۲۰ جمعه یک فروند بالگرد اورژانس که در حال انتقال مصدوم از خنج به شیراز بود در روستای ده نو در نزدیکی شیراز سقوط کرد و در پی آن ۹ نفر کشته شدند.