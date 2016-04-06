۷۰ درصد وقف های سال گذشته گلستان در بخش قرآنی بود

به گزارش خبرنگارمهر، حجت‌الاسلام حسن دارابی عصر چهارشنبه در نشستی مطبوعاتی با رسانه های گلستان، با تاکید بر لزوم افزایش سهم اجتماعی وقف و همچنین اعلام آمار ۷۰ درصدی وقف قرآنی در سال ۹۴، از برگزاری مسابقات قرآنی در سال جدید خبرداد و اظهار کرد: امسال برخلاف سال‌های گذشته سازمان اوقاف و امور خیریه به‌عنوان برگزارکننده مسابقات بین‌المللی قرآن در مرحله شهرستانی، استانی و کشوری بر اساس رصدها و بررسی نقاط ضعف و قوت تصمیم گرفت تا زمان برگزاری این مسابقات را زودتر اعلام کند.

وی افزود: بر همین اساس تبلیغات و ثبت‌نام از ۱۴ فروردین تا ۱۱ اردیبهشت، مرحله شهرستانی از ۱۱ اردیبهشت تا ۱۳ خرداد، دوره آموزشی منتخبین شهرستانی برای حضور در مرحله استانی از ۱۳ خرداد تا ۲۰ تیرماه، مرحله استانی از ۲۰ تیرماه تا ۱۲ شهریورماه برگزار می‌شود.

وی با بیان این که دوره آموزشی منتخبان استانی برای حضور در مرحله کشوری از ۱۲ شهریور تا ۲۵ مهر و مرحله کشوری از ۲۵ مهر تا ۷ آبان برگزار می‌شود، ادامه داد: امسال برخلاف سال‌های گذشته مجری برگزاری مسابقه شکوفه‌ها یا رده زیر ۱۸ سال آموزش‌وپرورش بوده و اداره اوقاف در این بخش اقدامی نمی‌کند.

به گفته وی، رشته‌های مختلفی که افراد می‌توانند در آن شرکت کنند، حفظ ۵ جزء، حفظ ۱۰ جزء، حفظ ۲۰ جزء و حفظ کل، قرائت، ترتیل، معارف، اذان، دعاخوانی، مدیحه‌سرایی و همخوانی قرآن و ابتهال است.