گذر از تابستان بدون خاموشی در تبریز نیازمند همکاری صنایع است

به گزارش خبرنگار مهر، شرکت توزیع نیروی برق تبریز و دانشگاه تبریز تفاهم نامه ای برای دستیابی به اهداف کاهش پیک مصرف برق در تابستان ۹۵ امضا کرده اند و پرسشنامه ای برای آگاهی و شفافیت طرح های پیک سائی و دریافت نظرات و پیشنهادات صنایع تنظیم شده و در همین راستا کلینیک صنعت دانشگاه تبریز، امکان ارائه خدمات ممیزی انرژی را برای صنایع فراهم ساخته است.

بر این اساس شرکت توزیع نیروی برق تبریز با برگزاری جلسه ای نسبت به معرفی طرح های تشویقی مدیریت مصرف اقدام کرد تا زمینه برای تحقق اهداف این طرح ها فراهم شود.

همکاری صنایع برای گذر از تابستان بدون خاموشی در تبریز ضروری است

افشین روشن میلانی مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تبریز ظهر یکشنبه در جلسه معرفی طرح های تشویقی مدیریت مصرف اظهار کرد: هدف از دعوت واحدهای صنعتی بالای ۱.۵ مگاوات و برگزاری این جلسه معرفی، مقابله با دو چالش بالا بودن شدت مصرف انرژی و پیک مصرف برق در تابستان است.

وی افزود: صنایع می توانند با بازسازی خطوط تولید، نگرش مثبت به مدیریت مصرف انرژی و تفکر مستمر در این خصوص و همچنین با مشارکت در طرح های تعطبلات و تعمیرات تابستانی، ذخیره عملیاتی و صنایع خود تأمین، علاوه بر کمک به صنعت برق، خود نیز از تخفیف ها و پاداش های ویژه شرکت توزیع نیروی برق بهره مند شوند.

روشن میلانی تأکید کرد: علیرغم اینکه صنایع منطقه از نظر تعداد تنها یک در صد مشترکین برق شرکت توزیع تبریز را تشکیل می دهند، اما میزان مصرف برق این مشترکین در حدود ۴۰ درصد است و از این جهت مدیریت مصرف برق در این حوزه، بیش از دیگر بخش ها اهمیت دارد.

رییس هیئت مدیره شرکت توزیع نیروی برق تبریز همچنین گفت: پیک بار تابستان از هفته اول یا دوم تیر ماه آغاز می شود و از این تاریخ با سه هزار مگاوات کمبود تولید در کل کشور مواجه می شویم که این کمبود از طریق اجرای برنامه های پاسخگوئی بار و مدیریت مصرف و یا بالاجبار از طریق اعمال خاموشی تامین خواهد شد.

وی ادامه داد: با مطالعه منحنی تداوم بار کشور و منطقه می توان گفت با مدیریت ۱۰ درصدی از مصرف برق طی ۱۵ الی ۲۰ روز می توانیم با موفقیت و بدون خاموشی از پیک مصرف برق تابستان ۹۵ عبور کنیم.

روشن میلانی افزود: همکاری شرکت توزیع برق با واحدهای صنعتی باید آگاهانه و برنامه ریزی شده باشد تا بتوانیم با تعامل و بدون وقفه در کار، به مدیریت مصرف در ساعات و روزهای پیک مصرف برق دست یابیم.

مدیریت مصرف برق به معنای تغییر رفتار آگاهانه مصرف است

معاون فروش و خدمات مشترکین شرکت توزیع نیروی برق تبریز نیز در این جلسه اظهار کرد: مدیریت مصرف برق به معنای تغییر رفتار آگاهانه مصرف کنندگان در مورد تجهیزات مورد استفاده، چگونگی بهره برداری و زمان استفاده از آن هاست.

اصغر بابازاده گفت: انتظار ما از صنایع این است با استفاده از تجهیزات جدید با راندمان بالا، جابه جایی شیفت ها، انجام تعمیرات و تعطیلات تابستانی، جابه جایی روزهای تعطیل هفته، در مدیریت مصرف برق تابستان ۹۵ نه تنها به استان و شهر، بلکه به صنعت برق کشور کمک کنند و در مقابل، طبق سیاستگذاری شرکت توانیر و وزارت نیرو، این صنایع می توانند پاداش ها و تخفیفهای موجود را دریافت کنند.

وی افزود: صنایعی که موفق به کاهش مصرف برق خود بیش از ۱۰ درصد می شوند، علاوه بر بهره مندی از تخفیف ها و پاداش ها، در صورت نیاز به اعمال خاموشی، در اولویت های پائین قرار می گیرند.

اصغر بابازاده در پایان تأکید کرد: در مدیریت مصرف برق، مشترکین از لحاظ تامین تقاضای برق، کاهش هزینه ها، ارتقاء کیفیت خدمات، حفظ و بهبود رفاه اجتماعی و ارتقاء بهره وری، شرکت های برق از جهت کاهش هزینه تولید، بهبود بهره برداری، کاهش هزینه سرمایه گذاری و بهبود خدمات رسانی و همچنین جامعه از لحاظ کاهش آلودگی زیست محیطی، صرفه جویی در منابع، حفظ محیط زیست و جلب رضایت مشترکین منتفع خواهند شد.