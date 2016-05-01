ایجاد شور کارآفرینی در اصفهان با برگزاری پاتوق های ویژه جوانان

امیر کشانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: الگوهای موفق تولید و کارآفرینی کشور و استان برای جوانان با هدف بیان مسیر موفقیت و چالش‌های پیش روی کارآفرینان لازم است تبیین شود.

وی ایجاد امید در نزد جوانان برای فعالیت اقتصادی را لازم دانست و افزود: برای ایجاد انگیزه بخش خصوصی و دولتی با همکاری یکدیگر می‌توانند فعالیت‌های موثری در این راستا انجام دهند.

معاون جوانان اتاق بازرگانی اصفهان از برگزاری رویداد های کارآفرینی مانند استارت آپ ویکند برای جوانان خبر داد و گفت: معاونت جوانان اتاق در نظر دارد با برگزاری پاتوق‌های ویژه جوانان و همچنین گردهمایی فصلی به دنبال ایجاد شور و نشاط کارآفرینی در نزد جوانان استان اصفهان است.

وی به برگزاری رویداد «در مسیر موفقیت» با هدف معرفی کارآفرینان موفق و پیشکسوت اشاره کرد و گفت: این رویداد می‌تواند نقش موثری در انتقال تجربه کارآفرینان به جوانان داشته باشد.

کشانی با اشاره به حضور جوانان در کمیسیون های ۱۱ گانه اتاق گفت: بر اساس آیین نامه داخلی اتاق ۳۰ درصد کرسی‌های کمیسیون‌ها به جوانان و بانوان اختصاص دارد.

وی افزود: در هر کمیسیون پنج جوان عضو اتاق می‌تواند عضویت داشته باشند و با حضور در کمیسیون‌ها مسائل مشکلات خود و سایر فعالان اقتصادی را مطرح کنند.

معاون جوانان اتاق بازرگانی اصفهان خواستار استفاده از ظرفیت‌های موجود برای ترغیب جوانان جهت حضور در عرصه اقتصادی شد و گفت: فارغ التحصیلان دانشگاه به عنوان ظرفیت بالقوه می‌توانند در عرصه اقتصادی کشور نقش آفرین باشند.