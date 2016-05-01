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۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۴:۵۶

معاون جوانان اتاق بازرگانی اصفهان خبر داد:

ایجاد شور کارآفرینی در اصفهان با برگزاری پاتوق های ویژه جوانان

ایجاد شور کارآفرینی در اصفهان با برگزاری پاتوق های ویژه جوانان

اصفهان- معاون جوانان اتاق بازرگانی اصفهان گفت: اتاق بازرگانی اصفهان در نظر دارد به منظور ایجاد شور کارآفرینی در اصفهان پاتوق های ویژه جوانان در این اتاق برگزار کند.

امیر کشانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: الگوهای موفق تولید و کارآفرینی کشور و استان برای جوانان با هدف بیان مسیر موفقیت و چالش‌های پیش روی کارآفرینان لازم است تبیین شود.

وی ایجاد امید در نزد جوانان برای فعالیت اقتصادی را لازم دانست و افزود: برای ایجاد انگیزه بخش خصوصی و دولتی با همکاری یکدیگر می‌توانند فعالیت‌های موثری در این راستا انجام دهند.

معاون جوانان اتاق بازرگانی اصفهان از برگزاری رویداد های کارآفرینی مانند استارت آپ ویکند برای جوانان خبر داد و گفت: معاونت جوانان اتاق در نظر دارد با برگزاری پاتوق‌های ویژه جوانان و همچنین گردهمایی فصلی به دنبال ایجاد شور و نشاط کارآفرینی در نزد جوانان استان اصفهان است.  

وی به برگزاری رویداد «در مسیر موفقیت» با هدف معرفی کارآفرینان موفق و پیشکسوت اشاره کرد و گفت: این رویداد می‌تواند نقش موثری در انتقال تجربه کارآفرینان به جوانان داشته باشد.

کشانی با اشاره به حضور جوانان در کمیسیون های ۱۱ گانه اتاق گفت: بر اساس آیین نامه داخلی اتاق ۳۰ درصد کرسی‌های کمیسیون‌ها به جوانان و بانوان اختصاص دارد.

وی افزود: در هر کمیسیون پنج جوان عضو اتاق می‌تواند عضویت داشته باشند و با حضور در کمیسیون‌ها مسائل مشکلات خود و سایر فعالان اقتصادی را  مطرح کنند.

معاون جوانان اتاق بازرگانی اصفهان خواستار استفاده از ظرفیت‌های موجود برای ترغیب جوانان جهت حضور در عرصه اقتصادی شد و گفت: فارغ التحصیلان دانشگاه به عنوان ظرفیت بالقوه می‌توانند در عرصه اقتصادی کشور نقش آفرین باشند.

کد مطلب 3613636

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