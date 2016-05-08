به گزارش خبرگزاری مهر، فردا دوشنبه ۲۰ اردیبهشت ماه قسمت پایانی سریال «شهرزاد» به کارگردانی حسن فتحی وارد بازار می شود که بیست و هشتمین قسمت از این سریال است.

این مجموعه به تهیه کنندگی سیدمحمد امامی و سرمایه گذاری مشترک سیدمحمد امامی و سیدمحمدهادی رضوی تولید شد.

علی نصیریان، ترانه علیدوستی، شهاب حسینی، مصطفی زمانی، پریناز ایزدیار، مهدی سلطانی، محمود پاک نیت، هومن برق نورد، گلاره عباسی، غزل شاکری، سهیلا رضوی، فریبا متخصص با هنرمندی جمشید هاشم پور و ابوالفضل پورعرب به همراه بیش از ۲۰۰ هنرمند دیگر از نقش آفرینان این مجموعه ٢٨ قسمتی بودند.