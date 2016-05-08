  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۳:۵۰

قسمت پایانی فصل اول سریال «شهرزاد» فردا منتشر می‌شود

قسمت پایانی فصل اول سریال «شهرزاد» فردا منتشر می‌شود

آخرین قسمت فصل اول مجموعه نمایش خانگی «شهرزاد» دوشنبه بیستم اردیبهشت ماه منتشر و وارد فروشگاه های عرضه محصولات فرهنگی و سوپرماركت ها می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، فردا دوشنبه ۲۰ اردیبهشت ماه قسمت پایانی سریال «شهرزاد» به کارگردانی حسن فتحی وارد بازار می شود که بیست و هشتمین قسمت از این سریال است.

این مجموعه به تهیه کنندگی سیدمحمد امامی و سرمایه گذاری مشترک سیدمحمد امامی و سیدمحمدهادی رضوی  تولید شد.

علی نصیریان، ترانه علیدوستی، شهاب حسینی، مصطفی زمانی، پریناز ایزدیار، مهدی سلطانی، محمود پاک نیت، هومن برق نورد، گلاره عباسی، غزل شاکری، سهیلا رضوی، فریبا متخصص با هنرمندی جمشید هاشم پور و ابوالفضل پورعرب به همراه بیش از ۲۰۰ هنرمند دیگر از نقش آفرینان این مجموعه ٢٨ قسمتی بودند.

کد مطلب 3619498
عطیه موذن

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها