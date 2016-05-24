بارگاه امام رضا(ع) نماد تفکر شیعی خردگرا در جهان است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، دومین جلسه اتاق فکر ششمین جشنواره کتابخوانی رضوی با حضور محسن پرویز صاحب‌نظر حوزه کتاب، علیرضا مختارپور دبیرکل نهاد کتابخانه‌‌های عمومی کشور، محمد اللهیاری معاون توسعه کتابخانه‌ها و کتابخوانی، امین متولیان معاون برنامه‌ریزی، پژوهش و فناوری اطلاعات، اسماعیل شفاعی معاون اداری و مالی نهاد کتابخانه‌‌های عمومی کشور، محمد‌هادی ناصری‌طاهری مدیرکل روابط عمومی و امور بین‌الملل، اسماعیل جانعلی‌پور مدیرکل فرهنگی، علی رمضانی مدیرکل منابع، علی نیک‌نام مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان تهران، مجید صحاف مشاور دبیرکل و سکینه خاتون مهدیان مشاور معاون توسعه کتابخانه‌ها و کتابخوانی در نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور برگزار شد.



محمد اللهیاری معاون توسعه کتابخانه‌ها و کتابخوانی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در این جلسه با ارائه گزارشی از روند آمادگی استان‌های سراسر کشور برای اجرای این جشنواره، به مرور مطالبی درباره منابع و شرایط شرکت در ششمین جشنواره کتابخوانی رضوی، شیوه‌های حضور در مسابقه، تولید پوستر، تیزر و بروشور جشنواره و توزیع آن، چگونگی دریافت فایل الکترونیکی، مهلت ارسال آثار، جوایز برگزیدگان و... پرداخت.

در ادامه این نشست، محسن پرویز، صاحب‌نظر حوزه کتاب با تأکید بر گسترش فعالیت‌های ترویجی با موضوع امام رضا(ع) به بررسی اجمالی سوالات مسابقه پرداخت و ضمن بیان ضرورت انتقال محتوا و پیام مناسب در طراحی سوالات به ظرفیت آستان قدس رضوی برای حمایت از این جشنواره اشاره کرد.

پرویز در بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر لزوم دقت در برگزاری این جشنواره، خاطرنشان کرد: ضروری است در طرح سوالات، ترویج کتابخوانی به عنوان محور و هدف اصلی این جشنواره در نظر گرفته شود و برای ترویج کتابخوانی برنامه ها و اقدامات دیگر چون ارائه سیر های مطالعاتی مرتبط نیز در نظر گرفته شود. همچنین برنامه ریزی لازم جهت استفاده از ظرفیت‌های آستان قدس‌رضوی برای ارتباط بیشتر اهالی فرهنگ با این مجوعه صورت پذیرد.

امین متولیان معاون برنامه‌ریزی، پژوهش و فناوری اطلاعات، محمد‌هادی ناصری‌طاهری مدیرکل روابط عمومی و امور بین‌الملل، علی نیک‌نام مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان تهران، مجید صحاف مشاور دبیرکل، به‌ترتیب با ارائه سوالات و پیشنهادات خود به ارائه گزارشی از فعالیت بخش‌های مختلف نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور با موضوع ششمین جشنواره کتابخوانی رضوی پرداختند.

در بخش دیگری از این نشست، علیرضا مختارپور دبیرکل نهاد کتابخانه‌‌های عمومی کشور با اشاره به جایگاه امام رضا(ع) در جهان اسلام و اهمیت برگزاری جشنواره کتابخوانی با هدف آشنایی بیشتر با این امام بزرگوار، گفت: صحن و بارگاه امام رضا(ع) در جهان اسلام، فقط یک زیارتگاه محسوب نمی‌شود، بلکه نماد تفکر شیعی خردگرا، تحول‌آفرین و امیدبخش در جهان است. شاید ما به دلیل قرار گرفتن در مرکز این جریان، از برخی ابعاد آن غافل مانده‌ایم، اما روزی می‌رسد که تاریخ، سرنوشت افرادی را که از کشورهای مختلف در دفاع از حرم اهل بیت در محضر امام رضا(ع) برای بذل جان خود، هم‌پیمان شدند را بیان خواهد کرد.

وی افزود: امروز، حرم هشتمین امام شیعیان(ع) یک زیارتگاه معمولی نیست، بلکه نماد دفاع از صلح و انسانیت است. اگر جهان به‌ دنبال حقوق بشر، صلح، آرامش، تعقل و زندگی سالم می‌گردد باید آن را در افرادی که در مقابل استکبار و شدیدترین خشونت‌ها و وحشی‌گری‌ها ایستاده‌اند، جست‌و‌جو کند.

دبیرکل نهاد در ادامه سخنان خود بر لزوم تهیه و تولید کتاب‌های گویا و بریل برای روشندلان با هدف بهره‌مندی هرچه بیشتر این قشر از افراد جامعه در ششمین جشنواره کتابخوانی رضوی تأکید کرد.

توجه به محتوای سوالات مسابقه و طراحی آن، بر اساس آموزش و انتقال اطلاعات مفید به مخاطب، تقدیر از فعالین ترویج فرهنگ رضوی، به‌ویژه در بخش مکتوب، هماهنگی با استان‌ها در برگزاری اختتامیه‌های استانی و تدوین کتابشناسی‌های موضوعی در خصوص امام هشتم ویژه کتاب‌های موجود در کتابخانه‌های عمومی کشور، بخشی از محورهای سخنان دبیرکل در این نشست بود.

ششمین جشنواره کتابخوانی رضوی، به همت نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور و همکاری بنیاد فرهنگی- هنری امام رضا(ع) هم‌زمان با هفته کرامت (۱۴ تا ۲۴ مرداد ماه) در سراسر کشور برگزار خواهد شد.

علاقه‌مندان به شرکت در این جشنواره می‌توانند با مطالعه کتاب‌های معرفی شده، پاسخنامه‌‌های خود را پس از تکمیل به نزدیک‌ترین کتابخانه عمومی محل سکونت خود تحویل دهند یا به آدرس اینترنتی معرفی شده در پرتال اطلاع‌رسانی کتابخانه‌های عمومی هر استان، ارسال نمایند.