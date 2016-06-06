وزیر راه و شهرسازی وارد ترکمنستان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس آخوندی ساعتی پیش در راس یک هیأت عالی رتبه سیاسی و اقتصادی وارد ترکمنستان شد. وی پس از ورود با قربانقلی بردی‌محمداف رئیس جمهور ترکمنستان دیدار کرد.

رئیس جمهور ترکمنستان در این دیدار ضمن اظهار خرسندی از سفر وزیر راه و شهرسازی ایران به عشق‌آباد، تهران را کشور دوست، برادر و همسایه خود خواند و به اشتراکات تاریخی، فرهنگی و سنتی میان ۲ کشور اشاره کرد.

آخوندی که ریاست طرف ایرانی کمیسیون مشترک همکاری اقتصادی با کشور ترکمنستان را بر عهده دارد، پس از ملاقات با رئیس جمهور ترکمنستان قرار است با «رشید مرداف» وزیر امور خارجه ترکمنستان که ریاست ترکمنی کمیسیون مشترک همکاری‌‌های اقتصادی ترکمنستان و جمهوری اسلامی ایران بر عهده دارد، دیدار و گفت و گو کند.

سفر آخوندی به عشق‌آباد در حالی است که رشید مرداف وزیر امور خارجه ترکمنستان سه هفته پیش در راس یک هیات عالی رتبه سیاسی کارشناسی به تهران سفر و با رئیس جمهور، وزیر امور خارجه و وزیر راه و شهرسازی و سایر مقامات دولتی ایران به صورت جداگانه دیدار و گفت‌وگو کرد.