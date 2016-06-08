به گزارش خبرگزاری مهر، در نمایشگاه انفرادی حسن کاشیان آثاری از بهترین مجموعه‌های او که هیچکدام پیش از این دیده نشده‌اند روی دیوارهای این گالری خواهد رفت.

حسین كاشیان از نگارگرانی است كه به درك واقعی رنگ ها و تصاویر پرداخته و در این زمینه هنوز به جستجو مشغول است. وی در نمایشگاه‌های مختلفی به عرضه آثار خویش پرداخته است. كاشیان از نوجوانی به هنر روی آورده و عشق و علاقه‌اش به جنبه‌های مختلف هنری باعث شد كه خوشنویسی را بیاموزد. او به حدی به این هنر علاقمند بود كه آن را تا اخذ درجه ممتاز از انجمن خوشنویسان ایران ادامه داد. مهمترین استاد وی در زمینه خوشنویسی، سید حسین میرخانی و در زمینه نقاشی نیز محمود فرشچیان بود. او همچنین در محضر حسین شیخ هم طراحی و شیوه رنگ و روغن را آموخته است.

کاشیان عضو هیات موسس انجمن هنرهای تجسمی نیز بوده و در مدیریت موزه هنرهای معاصر نیز خدمت کرد. او از جمله افرادی بود که در روزهای آغازین انقلاب ریاست موزه را برعهده داشت. او براین باور است كه هدف از هنر همان آفرینش و پالایش درون است و تمامی شیوه‌ها و صورت‌ها و مكاتب هنری، بهانه ای است برای آن هدف. آثار این هنرمند هموازه در مارکت هنر نیز حضور داشته و در ۴ دوره ابتدایی حضور جدی هنرمندان ایرانی در حراج کریستی، آثار وی با قیمت‌های بسیار بالا به فروش رسیده است.

این نمایشگاه در گالری سهراب به آدرس خیابان خرمشهر، خیابان شهید عربعلی، کوچه سوم، ضلع جنوب غربی میدان سوم نیلوفر، پلاک ۵، واحد ۱ از ساعت ۱۶ تا ۲۰ روز جمعه ۲۱ اردیبهشت‌ماه افتتاح و تا اول تیرماه دایر خواهد بود.