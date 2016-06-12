۲۳ خرداد ۱۳۹۵، ۲۳:۳۳

با برگزاری جلسه روسای شعب؛

اعضای کمیسیون انرژی مجلس دهم انتخاب شدند

اعضای کمیسیون انرژی مجلس دهم با برگزاری نشست نایب رئیس مجلس و روسای شعب ۱۵ گانه، انتخاب شدند.

فریدون حسنوند نماینده مردم اندیشک در گفتگو با خبرنگار مهر با  اشاره به تشکیل جلسه روسای شعب ۱۵ گانه مجلس با حضور نایب رئیس اول مجلس، از نهایی شدن فهرست اعضای کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در این نشست خبر داد.

به گفته حسنوند اسامی نهایی شده اعضای کمیسیون انرژی به این شرح است:

محمد خالدی، عبدالله سامری، شهریار کرم پور، عدل هاشمی پور، بهروز نعمتی، عبدالحمید خدری، قاسم ساعدی، حسن بهرام نیا، عبدالمجید ناصری نژاد، غلامرضا شرفی، حبیب الله کشت ور، اسدالله قره خانی، جلال میرزایی، حسین امیری خام کانی، سکینه الماسی، عسگر ظاهری، فریدون حسن وند، احمد مرادی، احمد صفری، علی ادیانی، علی گلمرادی، هدایت الله خادمی و سلام امینی.

