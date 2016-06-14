به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت در نشست هفتگی خود با خبرنگاران با اشاره به خرید تضمینی گندم دولت از کشاورزان گفت: ۳ میلیون و ۷۰۸ هزار تن گندم به ارزش ۴ هزار و ۷۴۹ میلیارد تومان از کشاورزان خریداری شد و از این رقم تا الان بالغ بر ۲ هزار و ۹۴۰ میلیارد تومان به کشاورزان پرداخت شده است.

وی همچنین با اشاره به افزایش حقوق بازنشستگان در سال ۹۵ گفت: ۱۲ درصد به صورت عمومی به همه حقوق و مزایای بازنشستگان اضافه شد، اما برای بازنشستگانی که دریافتی آنان زیر ۱.۵ میلیون تومان بود، ۲۰ درصد افزایش حقوق در نظر گرفته شده است.

سخنگوی دولت همچنین تصریح کرد: برای سال آینده که سال دوم اجرای برنامه ششم توسعه است، مصمم هستیم کسانی که بازنشسته قبل از ۸۶ هستند را مشمول افزایش حقوق بیشتر کنیم که نابرابری‌ها در پرداخت حقوق برطرف شود.

نوبخت در پاسخ به این سوال که آیا دولت برای تغییر تعطیلی از پنجشنبه به شنبه برنامه خاصی دارد، گفت: این تعطیلی در حال حاضر در دستور کار نیست.

وی همچنین در واکنش به تعطیلی کارخانه ارج، افزود: دولت به دنبال فعال کردن ۷ هزار واحد تولیدی در سال ۹۵ است.

سخنگوی دولت گفت: کارخانه ارج مربوط به بانک ملی است، لذا این کارخانه هم می‌تواند از این تسهیلات استفاده کند.

نوبخت مبلغ در نظر گرفته شده برای فعال کردن واحدهای تولیدی را ۱۶ هزار میلیارد تومان نام برد و گفت: این مبلغ بین واحدهای تولیدی غیرفعال و نیمه فعال تقسیم خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه بانک‌ها نباید بنگاه‌داری کنند و باید واحدهای اقتصادی خود را واگذار کنند، گفت: ۶ خریدار داخلی و یک خریدار خارجی برای ارج اعلام آمادگی کرده‌اند که کارهایش در حال انجام است.

سخنگوی دولت افزود: فعال کردن واحدهای تولیدی راکد از سیاست‌های دولت یازدهم است.

نوبخت همچنین با اشاره به حقوق‌های نامتعارف گفت: دولت برای اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری و مسدود کردن گریزگاه‌هایی که زمینه پرداخت غیرمتعارف را ایجاد می‌کند، نیازمند همکاری مجلس نیز هست، لذا از مجلس کمک می‌طلبیم.

در ادامه خبرنگاری پرسید چرا هر چند وقت یک بار خبر از تغییر در کابینه به خصوص تغییر رئیس دفتر رئیس‌جمهور داده می‌شود، این تغییر چه زمانی انجام می‌گیرد، نوبخت گفت: اینها بیشتر گمانه‌زنی است، چرا که اگر صحت داشت تا الان این تغییرات صورت گرفته بود.

سخنگوی دولت در پاسخ به این سوال که رئیس‌جمهور در دستور خود به معاون اول گفته است که مدیران متخلف باید عزل شوند، آیا چنین اتفاقی خواهد افتاد، گفت: اگر مدیری مشمول بخشنامه رئیس‌جمهور باشد، حتما اخراج خواهد شد.

نوبخت در خصوص افزایش تولید صادرات نفت، تصریح کرد: تولید و صادرات نفت نسبت به قبل از برجام دو برابر بیشتر شده و مصمم هستیم که سهم ایران را در بازار نفت احیا کنیم.

وی ادامه داد: خوشبختانه همزمان با افزایش تولید، قیمت نفت هم در حال افزایش است و دیدیم که جوسازی‌هایی که بر علیه ایران می‌کردند و می‌گفتند اگر ایران سهمش را احیا کند قیمت نفت سقوط خواهد کرد، بی‌اساس بود.

سخنگوی دولت همچنین با اشاره به ضرورت اصلاح نظام بانکی، تصریح کرد: در لایحه بودجه ۹۵ دو تبصره ۱۹ و ۲۰، اصلاح نظام بانکی و افزایش قدرت تسهیلات بانکی را در نظر گرفته‌ بودیم که متاسفانه این دو تبصره در فرآیند رسیدگی به بودجه ۹۵ حذف شد.

نوبخت گفت: ما برای اصلاح نظام بانکی و کمک به تولید در شرایطی که نیاز به رونق داریم، به شکل مقتضی لایحه اصلاح نظام بانکی را به مجلس ارائه خواهیم کرد.

وی همچنین در پاسخ به این سوال که ۳۰ نفر از روزنامه‌نگاران به رئیس‌جمهور در خصوص بازداشت روزنامه‌نگاران نامه نوشته‌اند، آیا رئیس‌جمهور پیگیری‌های لازم را در این خصوص انجام داده است، گفت: شما از نگاه و موضع دولت نسبت به این موضوع باخبر هستید، اما این موضوع در اختیار دولت نیست و در اختیار قوه قضائیه است.

سخنگوی دولت ابراز امیدواری کرد که هیچ خبرنگاری در بند نباشد.

نوبخت در خصوص طرح انتقال دریای خزر به خلیج‌فارس گفت: چنین طرح‌های نیاز به مطالعات دقیق دارد و تا این مطالعات تکمیل نشود، درآمد و هزینه‌اش مشخص نشود، هیچ دولتی چنین اقدامی نخواهد کرد؛ لذا باید منتظر نتیجه مطالعات باشیم.

وی در پاسخ به این سئوال که رئیس‌جمهور در نامه خود به معاون اول، حقوق مدیران ارشد را مورد تذکر قرار داده است، آیا بر حقوق مدیران میانی نیز نظارت خواهد شد، گفت: به دفعات هم رئیس‌جمهور و هم نهادهای نظارتی در قوه مجریه بر حقوق‌ها نظارت می‌کنند و پرداخت‌های غیرمتعارف بیشتر در بخش‌های غیروزارتخانه‌ای و غیراداری هستند که بیشتر در جاهایی صورت می‌گیرد که در قالب شرکت فعالیت می‌کنند و این اقدامات در وزارتخانه‌ها انجام نمی‌شود.

سخنگوی دولت در خصوص سرمایه‌گذاری خارجی گفت: تا الان بر اساس یک گزارش برای ۴۱ واحد ۳ میلیارد و ۱۸ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی صورت گرفت و این ۴۱ طرح در استان‌های مختلف توزیع شده است.

نوبخت افزود: همچنین ۴.۲ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در ۶ نیروگاه به ظرفیت ۵ مگاوات انجام شده که همه اینها در شرایط پسابرجام صورت گرفته است و این سرمایه‌گذاری‌ها در شرایطی بود که هنوز بانک‌های خارجی با احتیاط بیشتری نسبت به همکاری با بانک‌های ایرانی عمل می‌کنند.

وی همچنین در خصوص قراردادهای ایرباس تصریح کرد: مسیر این قراردادها طی شده و الان منتظر جلسه شورای اقتصاد هستیم؛ چرا که این قراردادها زمانی امضا می‌شود که مصوبه شورای اقتصاد را داشته باشیم و پیش‌بینی من هم این است که شورای اقتصاد نیز با این قرارداد موافقت خواهد کرد.

سخنگوی دولت گفت: برای اینکه هر یک از این قراردادها را اجرایی کنیم باید مسیر قانونی‌اش طی شود، ضمن اینکه برای بوئینگ نیز مذاکراتی در حال انجام است.

نوبخت در خصوص سرمایه‌گذاری خارجی در واحدهای تولیدی، تصریح کرد: سرمایه‌گذاری خارجی در واحدهای تولیدی بلامانع است، اما تلاش دولت این است که اجازه ندهد این سرمایه‌گذاری‌ها منجر به واردات کالاهای خارجی شود؛ لذا تلاش این است که در این سرمایه‌گذاری‌ها به گونه‌ای عمل کنیم که بتوانیم محصولاتمان را به دیگر کشورها صادر کنیم.

وی تصریح کرد: حتی کارخانه ارج نیز جزو سیاست‌های ماست که اگر نتواند خود را با تکنولوژی روز هماهنگ کند، باید واگذار شود.

سخنگوی دولت در پاسخ به این سوال که شرکت خارجی متقاضی کارخانه ارج از چه کشوری است، گفت: استفاده از سرمایه خارجی برای واحدهای تولیدی یک امر معمول است و تا آنجا که من اطلاع دارم یک شرکت تُرک خواهان خریداری ارج است.

نوبخت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چند مورد فیش‌های حقوقی نامتعارف موجب پرونده‌سازی علیه دولت و تخریب جایگاه مدیریتی شده است، گفت: ما آرزو نمی‌کنیم که اتفاقات نگران‌کننده و زیانباری که در سال‌های گذشته شاهد بودیم، اتفاق بیفتد.

وی تاکید کرد: دولت نسبت به هر گونه فساد و سوء‌استفاده‌ای که صورت بگیرد بسیار جدی برخورد خواهد کرد و قطعا چنین مسائلی اذهان عمومی را از دکل‌های گم شده و بابک زنجانی و مسائل دیگری که پیش آمده منحرف نخواهد کرد؛ چرا که جامعه حواسش جمع است و بسیار زیرک است.

سخنگوی دولت افزود: اتاق‌های فکری تشکیل شده است و هر هفته روزهای شنبه تصمیم می‌گیرند که در آن هفته چه اتفاقی بیفتد که از آن سوء‌استفاده کنند. ما بدون توجه به این موضوع تمام مساعی خود را به کار می‌بریم که بتوانیم معیشت مردم را تامین کنیم؛ چرا که به جز این شأن دیگری برای خود قائل نیستیم.

نوبخت در پاسخ به این سوال که در تبلیغات ریاست جمهوری دولت وعده داده بود که تعطیلات عید را ساماندهی کند، چه اقداماتی در این زمینه انجام گرفته است، گفت: این موضوع در کمیسیون اجتماعی دولت بررسی شد، اگر جمع‌بندی شود، قابلیت‌های اجرا داشته باشد، این موضوع مطرح خواهد شد.

وی همچنین در مورد اینکه استاندار خوزستان چه زمانی تعیین می‌شود، تصریح کرد: به زودی استاندار این استان تعیین خواهد شد.

سخنگوی دولت در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه در فضای عدالت‌طلبی دولت مبنی بر بازنگری در حقوق‌های نامتعارف این موضوع مطرح شده است که حقوق وزیران و معاونین رئیس‌جمهور نیز در این دولت نسبت به دولت‌های گذشته افزایش چشمگیری داشته است، آیا در حقوق وزرا نیز بازنگری خواهد شد، گفت: خیر این موضوع تایید نمی‌شود. افزایش حقوق‌ها روالی از گذشته داشته که اتفاقا دقت بیشتری هم نسبت به گذشته صورت گرفته و همه ما در چارچوب قوانین و مقررات بتوانیم همه دریافت‌هایمان را داشته باشیم و هر چه به صورت غیر متعارف است، در این مجموعه جلوگیری شود.

نوبخت افزود: به دفعات شخص رئیس‌جمهور گزارش‌گیری کرده است، کنترل کرده است، خود سازمان هم به این ترتیب و برخی از اعضای هیات وزیران، عضو هیات علمی هستند که از واحدهای خودشان حقوق دریافت می‌کنند و آنهایی که از داخل حقوق دریافت می‌کنند، طبق اشل‌هایی است که کنترل‌های لازم بر آنها صورت می‌گیرد.

وی با اشاره به پیامک جعلی گسترده در ماه گذشته از سوی سازمان بازنشستگی نیروهای مسلح مبنی بر عدم پرداخت حقوق بازنشستگان این سازمان گفت: از این موضوع سوءاستفاده شد و برخی رسانه‌های خارجی این موضوع را به مباحث سوریه و یمن ربط دادند. این اتهام بزرگی به نظام بود و به واحد حقوقی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ابلاغ شد تا شکایت از انتشاردهندگان این پیامک در دستور کار قرار گیرد.

سخنگوی دولت در بخش دیگری از سخنانش گفت: امسال راه‌آهن قزوین به رشت تکمیل می‌شود. برای ادامه مسیر راه‌آهن از رشت به انزلی و آستارا در حال مذاکره هستیم و پس از آن، اتصال راه‌آهن آستارای ایران به آستارای جمهوری آذربایجان در دست بررسی است تا در نهایت، راه‌آهن شمال-جنوب محقق شود.

وی درباره بدهی دولت به بانک‌ها نیز تصریح کرد: دولت ۴۱ هزار میلیارد تومان به سیستم بانکی بدهکار است که البته در دولت فعلی ایجاد نشده است.

سخنگوی دولت افزود: بانک‌ها تلاش دارند با جریمه دیرکرد استرداد این بدهی، مبالغ طلب خود را افزایش دهند و دولت نیز تصمیم دارد بدهی خود را به نظام بانکی تأدیه کند.

نوبخت ادامه داد: در تبصره ۱۹ و ۲۰ قانون بودجه ۹۵ که مجددا به مجلس تقدیم می‌شود، مطالبات بانک‌ها پرداخت می‌شود؛ لذا بانک‌ها امکان بیشتری برای اختصاص وام به واحدهای تولیدی دارند. همچنین امکان افزایش سرمایه بانک‌ها و اخذ بدهی مردم به بانک‌ها در دستور کار قرار دارد.



وی خاطرنشان کرد: تصور می‌کنیم ۱۶هزار و ۶۸۰ میلیارد تومان در سال ۹۵ به سرمایه بانک‌ها اضافه شده و احتمالا ۸ برابر این مبلغ قدرت تسهیلات‌دهی به بانک‌ها ایجاد می‌شود.

سخنگوی دولت همچنین گفت: ما برای فرستادن مجدد تبصره‌های ۱۹ و ۲۰ قانون بودجه به مجلس برای تأدیه بدهی بانک‌ها از طریق انتشار ۲۰ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت اقدام خواهیم کرد.