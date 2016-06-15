به گزارش خبرنگار مهر، فریبا علاسوند در نشست خبری که قبل از ظهر چهارشنبه در سالن جلسات مرکز تحقیقات زن و خانواده برگزار شد به دیدگاه‌های علامه طباطبایی پیرامون جنسیت و خانواده پرداخت و گفت: در حوزه زنان و جنسیت علامه طباطبایی دارای نظرات و مباحث منظم و عمیقی است.

وی با اشاره به نگارش تفسیر المیزان توسط این عالم بیان کرد: در دهه ۳۰ الی ۵۰ که علامه طباطبائی مشغول نگارش المیزان بودند همزمان با تغییر و تحول در حوزه جنسیت و مسائل و فضای زندگی زنان بود که موجب شد که تا وی با شناخت کامل از وضعیت پیش آمده بیشترین پرداخت و نظرات علمی در حوزه زن و جنسیت را ارائه دهند.

وی ادامه داد: ایشان در تفسیر قرآن کریم در موضوع و مباحث مربوط به زنان و خانواده دیدگاه متفاوت و ادبیات فاخری و نکته سنجی خاص خود را دارند و نظریات را به خوبی از نظر دیدگاه اسلامی بیان کرده‌اند.

دبیر علمی همایش جنسیت و خانواده در دیدگاه علامه طباطبایی در ادامه با اشاره به برگزاری همایش جنسیت و خانواده در دیدگاه علامه طباطبایی گفت: در راستای نظرات فاخر و منحصر به فردی که علامه پیرامون زن و خانواده داشته‌اند این همایش در پنجم اسفندماه با محوریت نظرات علامه طباطبایی در حوزه جنسیت و خانواده برگزار می‌شود.

وی به اهداف برگزاری این همایش اشاره کرد و افزود: آگاهی از سیستم تاریخی شکل‌گیری نگرش علامه طباطبایی و فهم فضای گفتمان زمان ایشان و بازخوانی و تحلیل نقاط قوت و ضعف دیدگاه‌های علامه از جمله اهداف برگزاری این همایش است.

علاسوند برگزاری این همایش را دریچه‌ای برای نقد و بررسی نوین اندیشمندان حوزه زن و خانواده دانست و بیان کرد: در عین ایجاد این فضا درصدد هستیم تا فضایی دیگر در راستای بررسی‌های تطبیقی حول اندیشه‌های علامه طباطبایی را نیز داشته باشیم.

وی با اشاره به فراخوان مقاله برای این همایش به محورهای مقالات اشاره و عنوان کرد: «مبانی الهیاتی و فلسفه علامه در جنسیت و خانواده، تأثیرپذیری علامه با فضای عمومی، نخبگان، اساتید و کلان فکرهای مدرن، روش شناسی علامه در تحلیل مسائل جنسیتی و خانواده، اثرگذاری علامه بر دانشوران و فضای گفتمانی، دیدگاه اختصاصی علامه طباطبایی و علامه طباطبایی و دیگران از جمله این رویکردها است.