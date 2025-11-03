«نظریه جنسیتی علامه طباطبایی» بررسی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه نشستهای تخصصی پژوهشکده زن و خانواده، برنامهای علمی با عنوان «نظریه جنسیتی علامه طباطبایی، یک مواجهه انتقادی» برگزار خواهد شد.
در این نشست، محمدتقی کرمی به ارائه دیدگاهها و تحلیلهای خود درباره مبانی جنسیتی در اندیشه علامه طباطبایی میپردازد. همچنین حجتالاسلام حسین بستان به نقد و بررسی علمی این نظریه از منظر فلسفه اسلامی و مطالعات جنسیت خواهد پرداخت.
دبیر علمی برنامه، زینب تاجیک، مدیریت علمی نشست را بر عهده دارد و محورهای بحث را در چارچوب فلسفه دینی و مطالعات معاصر درباره زن و جنسیت ساماندهی میکند.
بر اساس اعلام پژوهشکده زن و خانواده، این نشست روز چهارشنبه ۱۴ آبانماه ساعت ۱۳ به صورت حضوری و مجازی برگزار میشود. علاقهمندان میتوانند از طریق پخش زنده در نشانی http://live.wfrc.ac.ir به برنامه دسترسی داشته باشند.
محل برگزاری نشست قم، بلوار الغدیر، کوچه ۱۰، پلاک ۵، پژوهشکده زن و خانواده، طبقه ششم است.
این نشست در راستای گفتوگوهای علمی درباره نظریههای جنسیت در تفکر اسلامی و نقد مبانی فلسفی آن طراحی شده است.
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