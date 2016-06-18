نمازجمعه۳۷ساله ورامین درآرزوی مصلای بزرگ/تلاشی که نتیجه نداده است

خبرگزاری مهر، گروه استان ها-محمدرضا حیدری: نماز جمعه در فرهنگ دینی و اسلامی ما جایگاه ویژه و بارزی دارد و نقش تاریخ‌ساز فرهنگی، سیاسی و اجتماعی این نهاد مقدس در برهه‌های مختلف توانسته است نقشه‌های دشمن را خنثی کند.

پایگاه نماز جمعه توانسته است پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران به‌عنوان سنگری مقدس از ارزش‌ها و اصول اسلامی دفاع کرده و به‌عنوان خاری در چشم دشمنان به‌حساب آید.

شهرستان ورامین ازجمله اولین شهرستان‌های استان تهران بود که پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران، نماز پرشکوه جمعه در آن اقامه شد.

کمبود فضا برای اقامه نماز جمعه ورامین در ماه مبارک رمضان

اگرچه بیش از ۳۷ سال از اقامه نماز جمعه در ورامین می‌گذرد اما همچنان این شهرستان از داشتن مصلای نماز جمعه که جوابگوی خیل عظیم مردم مؤمن و انقلابی دیار ۱۵ خرداد باشد، محروم است.

مسجد جامع تاریخی و ۸۰۰ ساله ورامین در کنار مسجد صاحب‌الزمان(عج) این شهرستان در طول سال پذیرای نمازگزاران جمعه هستند و نماز پرشکوه جمعه در این دو مکان مقدس برگزار می‌شود.

کمبود فضا برای اقامه نماز جمعه در ورامین در ماه مبارک رمضان بیش از پیش احساس می‌شود و تلاش‌های صورت گرفته برای احداث مصلایی بزرگ در ورامین همچنان نتیجه نداده است.

مکان‌های فعلی نمی‌تواند پاسخگوی خیل عظیم نمازگزاران ورامینی باشد

مجتبی تاجیک یکی از نمازگزاران ورامینی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به استقبال هزاران نفر از مردم ورامین در ماه مبارک رمضان از نماز جمعه اظهار داشت: در ماه مبارک رمضان هزاران نفر در نماز جمعه ورامین حاضر می‌شوند ولی مکان‌های فعلی جوابگوی خیل عظیم حاضران نیست.

وی افزود: اگرچه اقداماتی برای رفاه حال مردم و نمازگزاران ورامینی انجام‌شده اما تا ساخت مصلای بزرگ برای ورامین همچنان نمازگزاران ورامینی با مشکلاتی مواجه خواهند بود.

تاجیک با تأکید بر این نکته که باید از ظرفیت خیرین در این زمینه استفاده کرد، ادامه داد: طی فراخوانی از کسانی که علاقه‌مند به مشارکت در این طرح هستند، استفاده شود.

وی متذکر شد: امیدواریم تا در سال جاری شاهد اختصاص زمینی برای ساخت مصلای نماز جمعه در ورامین باشیم، چراکه فقدان مصلای بزرگ برای قدیمی‌ترین نماز جمعه استان تهران زیبنده نخواهد بود.

تاجیک گفت: به دلیل کمبود فضای فعلی نماز جمعه، برخی از نمازگزاران مجبور هستند که در داخل خیابان به اقامه نماز بپردازند و باید برای این امر فکری کرد.

برخی افراد حاضر به همکاری با ستاد نماز جمعه ورامین نیستند

ستاد نماز جمعه ورامین با همکاری شهرداری و شورای اسلامی طی سال‌های اخیر تلاش دارد تا پروژه احداث مصلای نماز جمعه را در مکانی مناسب کلید بزند اما همچنان زمینی مناسب برای ساخت مصلا در ورامین یافت نشده است.

به گفته مسئولان علیرغم پیگیری‌های انجام‌شده و تعیین چند زمین برای احداث مصلای نماز جمعه ورامین، برخی افراد حاضر به همکاری نیستند و این امر روند احداث مصلای نماز جمعه را در این منطقه به تعویق انداخته است.

حجت‌الاسلام سید محسن محمودی رییس ستاد نماز جمعه شهرستان ورامین در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با ابراز تأسف از عدم همکاری برخی افراد برای اختصاص زمین و ساخت مصلای بزرگ در ورامین اظهار داشت: مسئولان شهرداری و شورای اسلامی شهر ورامین حاضر هستند تا امتیازات ویژه‌ای را به افرادی که زمین آنان برای احداث مصلای نماز جمعه پیشنهادشده، بدهند اما این افراد تاکنون حاضر به همکاری با ستاد نماز جمعه و شهرداری نشده اند.

از مشکلات موجود برای نمازگزاران جمعه ورامین ناراحت هستیم

وی با اشاره به این نکته که زمین‌های محدودی در مرکز شهر ورامین وجود دارد، افزود: باید مکان اقامه نماز جمعه ورامین در محلی باشد که مردم و نمازگزاران امکان دسترسی آسان به آن را داشته باشند و به همین منظور تاکنون چند زمین برای احداث مصلا در نظر گرفته شد.

محمودی ادامه داد: تاکنون ستاد نماز جمعه و مسئولان شهرداری و شورای اسلامی شهر ورامین و تعدادی از معتمدین با افراد و یا وراث زمین‌های در نظر گرفته‌شده رایزنی کردند اما تاکنون موفقیتی در این زمینه حاصل نشده است.

رییس ستاد نماز جمعه ورامین یادآور شد: در آخرین مورد، در نزدیکی مسجد جامع ورامین زمینی برای احداث مصلای نماز جمعه در نظر گرفته شد و شهرداری ورامین با وراث این زمین رایزنی و حاضر به دادن امتیازات ویژه‌ای به آنان شد اما هنوز موفقیتی در این زمینه حاصل نشده است.

وی با ابراز ناراحتی از مشکلات موجود برای نمازگزاران ورامینی که با زبان روزه و در گرمای هوا در این پایگاه دینی حاضر می‌شوند، گفت: ما از مشکلات موجود برای نمازگزاران ورامینی که با زبان روزه و در گرمای هوا در نماز حاضر می‌شوند، خجالت می‌کشیم.

محمودی بیان داشت: تلاش کرده‌ایم تا با مسقف کردن خیابان و افزایش تعداد سیستم‌های خنک‌کننده، رفاه بیشتری را برای نمازگزاران فراهم کنیم اما امیدواریم که برخی افراد با درک شرایط موجود از خود باقیات‌الصالحاتی را به یادگار بگذارند.

وی ادامه داد: مایه تأسف است که عده‌ای که باب انجام امور خیر برای آنان بازشده و در کنار آن از امتیازات ویژه‌ای نیز توسط شهرداری برخوردار می‌شوند، بازهم حاضر به همکاری برای احداث مصلای نماز جمعه نیستند.

شهرداری ورامین آماده همکاری برای احداث مصلای نماز جمعه است

علی حیدریان شهردار ورامین در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به تلاش شهرداری و شورای اسلامی شهر ورامین برای اختصاص زمینی مناسب برای احداث مصلای نماز جمعه اظهار داشت: شهرداری و شورای اسلامی ورامین می‌کوشند تا زمینی مناسب را برای احداث مصلای نماز جمعه در نظر بگیرد.

وی افزود: زمین‌هایی برای احداث مصلای نماز جمعه ورامین در نظر گرفته شد و رایزنی‌هایی نیز با صاحبان این زمین‌ها صورت گرفت اما علیرغم ارائه پیشنهادات مناسب، هنوز توافقی در این زمینه حاصل نشده است.

حیدریان ادامه داد: بنده از ابتدای فعالیت خود در شهرداری ورامین، یکی از آرزوهایم ساخت و احداث مصلای نماز جمعه برای این شهرستان بوده است و امیدوارم تا به این هدف برسم.

وی اضافه کرد: شهرستان ورامین از شهرستان‌های پیشگام در اقامه نماز جمعه است و باید دارای مصلایی بزرگ باشد تا نمازگزاران ورامینی به‌راحتی بتوانند در آن به اقامه نماز بپردازند.

به هر ترتیب امروز ساخت مصلای نماز جمعه یکی از نیازهای ضروری برای یکی از قدیمی‌ترین نماز جمعه‌های کشور است و مردم ورامین امیدوارند که با اختصاص زمینی مناسب، هر چه سریع‌تر کلنگ احداث مصلای ورامین بر زمین بخورد.