به گزارش خبرگزاری مهر، نشست علمی تخصصی «نشر و تولید کتاب‌های قرآنی برای کودکان و نوجوانان» با سخنرانی سید علی کاشفی خوانساری، نویسنده، محمود حکیمی، نویسنده و حجت‌الاسلام والمسلمین علیرضا سبحانی‌نسب، عصر روز جمعه ٢٨ خرداد ماه در محل برگزاری نشست‌های تخصصی برگزار شد.

در این نشست، محمود حکیمی ،نویسنده مبانی ادبیات دینی کودکان و نوجوانان اظهارداشت: در زمینه کتب قرآنی برای کودکان و نوجوانان هم کمتر کتاب چاپ شده است و هم کمتر بحث شده است. بیشتر آثارم در زمینه کودک و نوجوان است، اما همچنان بر این عقیده هستم که قرآن کریم، سرچشمه تمامی علوم است و باید کودکان و نوجوانان را با زندگی پیامبران(ع) آشنا کرد تا افراد صالحی شوند.

وی افزود: قرآن کریم و اهل‌بیت(ع) خلاف آنچه در غرب تبلیغ می‌شود؛ سرچشمه محبت هستند و رسول اکرم(ص) می‌فرمایندبه انسان‌ها رحم داشته باشید.

این نویسنده گفت: تعداد نویسندگان کودک و نوجوان زیاد شده‌ است، اما متأسفانه هنوز کتاب‌های قرآنی در این زمینه کم است، البته کتاب‌های خوبی نیز در زمینه زندگی پیامبران(ص) برای کودکان و نوجوانان وجود دارد.

حکیمی در پایان گفت: ترجمه قرآن برای کودک و نوجوان چندان آسان نیست، بنابراین لازم است آموزش ترجمه قرآن در این حوزه داشته باشیم.

همچنین در این نشست،علی کاشفی خوانساری گفت: حجم کتب دینی برای کودک و نوجوان چشمگیر است؛ هم در مورد شخصیت‌های دینی و هم در مورد احکام دینی کتب زیادی برای کودک و نوجوان داریم که در همین نمایشگاه نیز عرضه می‌شود، با این‌حال کمتر شاهد کتب قرآنی در حوزه کودک و نوجوان هستیم.

بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم با شعار «به سوی فهم قرآن» از ٢٤ خرداد ماه تا ٨ تیر ماه مصادف با ٧ تا ٢٢ ماه مبارک رمضان به مدت ١٦ روز در مصلی بزرگ حضرت امام خمینی (ره) از ساعت ١٨ الی ٢٣:٣٠ برگزار خواهد شد.