به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه امروز شنبه با صدور بیانیه‌ ای اعلام کرد که تلاش کی یف برای انجام حمله تروریستی به اهدافی در روسیه با استفاده از موشک «خون‌آشام» خنثی شد.

بر اساس اعلام این خبرگزاری، وزارت دفاع روسیه در بیانیه خود اعلام کرد که پدافند هوایی این کشور ۱۴ موشک «خون‌آشام» را بر فراز منطقه بلگورود منهدم کرده است.

در بیانیه صادره از سوی وزارت دفاع روسیه در این ارتباط آمده است: تلاش رژیم کی یف برای انجام یک حمله تروریستی به اهدافی در روسیه با استفاده از موشک های «خون‌آشام» در روز هجدهم ماه می (امروز) خنثی شد. پدافند هوایی ۱۴ موشک مذکور را بر فراز منطقه بلگورود منهدم کرد.

وزارت دفاع روسیه در ادامه این بیانیه خبر داد که این حادثه ساعت ۱۹:۰۰ به وقت مسکو روی داده است.

ارتش اوکراین طی ماه های گذشته پس از چند حمله ناموفق به کریمه و پل کرچ که ۳ قربانی برجای گذاشت، حملات پهپادی گسترده اما بی‌ حاصلی را علیه روسیه تدارک دیده است.

بر این اساس، وزارت دفاع روسیه هفته پیش هم از خنثی‌ سازی حمله تروریستی به «بلگورود» و «کورسک» با منهدم کردن ۳ پهپاد متجاوز اوکراینی خبر داده بود.