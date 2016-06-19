خبرگزاری مهر – گروه استانها، همیشه در ماه رمضان نظارتها بر روی مسائل بهداشتی واحدهای خدماتی در بخش پذیرایی و رستورانها افزایش مییابد که نشان از حساسیت بالای دستگاههای مسئول در این خصوص دارد که در همین خصوص طی روزهای اخیر برخوردهای مکرری با این دست از واحدهای مجوز دار که دچار برخی تخلفات بهداشتی بودند صورت گرفت.
این برخوردها در حالی با استقبال مردم و حتی واحدهای خدماتی در کرمان مواجه شده است که در سوی دیگر سکه برخی از واحدها بهصورت غیرقانونی در شهر کرمان در حال فعالیت هستند که سلامت جامعه را با چالش مواجه کردهاند.
سلامت مردم در ماه رمضان از سوی مسئولان در حالی هر سال از حساسیت قابل توجه برخوردار می شود که در خصوص آشپزخانه های غیر مجاز با سکوت مواجه هستیم
در آخرین دست از برخوردهای قانونی با واحدهای متخلف مجوز دارد نیز نماینده دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان از پلمپ یک تالار باغ پذیرایی، سفرهخانه سنتی، رستوران و غیرفعال شدن موقت یک واحد تهیه غذای آماده در شهر کرمان خبر داد.
حمید گرامی در این خصوص گفته است که این برخوردهای در قالب طرح نظارتی انجام میشود که از سال ۹۳ آغاز و بهصورت مستمر توسط دادستانی مرکز استان در حال انجام است و با متخلفین و برهم زنندگان امنیت غذایی شهروندان برخورد قاطع و قانونی صورت میپذیرد.
این مقام قضائی اعلام کرد که در این بازدید مقادیر زیادی گوشت و مواد غذایی غیرقابلمصرف که در شرایط نامطلوب و نامتعارف فراوری و نگهداری میشد، غیرقابل استفاده تشخیص داده و جمعآوری شد.
وی ادامه داد: یک واحد صنفی سفرهخانه به دلیل عدم رعایت موازین شرعی، اخلاقی و داشتن ۵۰ کیلوگرم گوشت فاسد و غیرقابلمصرف پلمب شد.
این مقام قضائی ضمن هشدار به مراکز ارائه قلیان، تأکید کرد: ارائه قلیان به بانوان و افراد زیر ۱۸ سال ممنوع است و با متخلفین برخورد قانونی صورت خواهد پذیرفت.
گلایه مسئولان گردشگری از وجود آشپزخانه های غیر مجاز
در حالی این آمارها ارائه میشود که معاون گردشگری میراث فرهنگی کرمان در گفتگو با مهر از وجود آشپزخانههای زیرزمینی غیرمجازی در کرمان خبر داد که بدون هیچگونه نظارتی اقدام به طبخ غذا و ارائه به مردم میکنند.
محمد جهانشاهی افزود: وقتی در واحدهای مجاز چنین تخلفاتی وجود دارد مشخص است وضع واحدهای غیرمجازی که بدون ضابطه کار میکنند باید اسفناک باشد.
وی ادامه داد: در آخرین جلسهای که در این خصوص تشکیل شد بخش خصوصی خدمات رفاهی شهر کرمان در خصوص ادامه فعالیت این واحدها و به چالش کشیدن سلامت مردم هشدار داد.
وی از مسئولان خواست در کنار نظارتهای ذاتی که از واحدهای مجوز دار انجام میدهند که البته بسیار پسندیده است با واحدهای غیرمجاز نیز برخورد کنند.
مسئولان با واحدهای غیر مجاز برخورد قانونی کنند
جهانشاهی افزود: هماکنون برای خدماتدهی به شهر کرمان و مسافران و گردشگران، واحدهای مجوز دار بهاندازه کافی وجود دارد و نیاز به گسترش این صنعت آنهم بهصورت غیرمجاز وجود ندارد.
سید علی معین زاده، رئیس انجمن هتلداران استان کرمان نیز در گفتگو با مهر اظهار داشت: در حال حاضر آماری داده میشود که حدود ۱۶۷ واحد در سطح شهر کرمان به مردم قلیان ارائه میکنند این در حالی است که کل آمار صنف ما و حتی واحدهای میراث فرهنگی به این تعداد نمیرسد و این یعنی در کرمان واحدهای غیرمجازی وجود دارند که بدون هیچ ضابطهای در حال فعالیت هستند.
به دلیل وجود چنین واحدهایی از ۹ هتلی که در شهر کرمان فعال هستند چهار هتل بخش رستوران خود را تعطیل کردهاند و بسیاری از رستورانها نیز در آستانه ورشکستگی هستند بااینحال فعالیت آشپزخانههای زیرزمینی ادامه دارد وی افزود: فعالیت این افراد در بخشی صورت میگیرد که با سلامت مردم سروکار دارد و ما میخواهیم با این واحدهای برخورد قانونی شود و سؤالی که مطرح میکنیم این است که کدام دستگاه در شهر کرمان باید با این پدیده برخورد کند.
وی ادامه داد: به دلیل وجود چنین واحدهایی از ۹ هتلی که در شهر کرمان فعال هستند چهار هتل بخش رستوران خود را تعطیل کردهاند و بسیاری از رستورانها نیز در آستانه ورشکستگی هستند بااینحال فعالیت آشپزخانههای زیرزمینی ادامه دارد.
وی گفت: فعالیت در این بخش تابع قوانینی است مثلاً اینکه باید از زیربنای کافی برخوردار بود و یا آشپزخانه کاشی باشد و امور بهداشتی در نگهداری و طبخ غذا رعایت شود اما این آشپزخانههای غیرمجاز بعضاً در زیرزمینیهای چند متری چند دیگ گذاشتهاند و انواع غذا را طبخ و به مردم ارائه میکنند.
وی افزود: ما از نظارت و بازرسی واحدهای مجاز استقبال میکنیم و این امر را موجب بالا رفتن اعتماد عمومی به واحدهایی میدانیم که با تلاش و کوشش در حال خارج کردن خود از مرز ورشکستگی هستند اما این سؤال ما را مطرح کنید که چرا آشپزخانههای غیرمجاز در شهر کرمان در حال فعالیت هستند.
وی با انتقاد از عدم وجود نظارت قانونی ادامه داد: نباید اجازه داد در برخی از زمانهای سال مثل ماه رمضان و یا ایام عید برخی افراد سودجو، سهلالوصول وارد بازار شوند و کسب درآمد کنند و بروند.
سرمایه گذران بخش گردشگری با چالش مواجه هستند
وی گفت: در ایام عید هم با همین مشکل مواجه شدیم درواقع هر کس با اجاره یکخانه واحدهای اینچنینی را باز کرد و درنهایت پس از ایام نوروز هم تعطیل شدند و در این میان هتلهای کرمان در بهترین حالت تنها ۶۰ درصد اشغال تخت داشتند.
وی افزود: ازیکطرف میگوییم مردم در بخش گردشگری سرمایهگذاری کنند از سوی دیگر قانونی حمایتی نداریم، مثلاً در برخی از شهرهای کوچک ازجمله راین و جیرفت سرمایهگذاران با صرف هزینههای زیاد اقدام به افتتاح مراکز رفاهی و خدماتی کردند اما در همان مناطق برخی بهصورت غیرمجاز کار اسکان و خدمات رفاهی را انجام دادند و سرمایهگذاران ورشکست شدند در حال حاضر در شهر کرمان نیز همین اتفاق در حال روی دادن است.
به نظر میرسد با توجه به اقبال بیش از گذشته مردم در ماه رمضان به مراکز طبخ غذا و رستورانها، دستگاههای مربوط در کنار نظارت جدی و مستمر بر کار رستورانها که از مهمترین خواستههای مردم کرمان است باید زمینه لازم برای برخورد با مراکز غیرقانونی که تحت عنوان بیرون بر و آشپزخانه در حال فعالیت هستند را نیز فراهم کنند.
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